В Татарстане назвали среднюю стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь

Фото: Максим Платонов

Средняя стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь в Татарстане превышает 24 000 рублей. Об этом сообщил заместитель главы Министерства по делам молодежи республики Денис Лулаков.

Цены на путевки значительно разнятся в зависимости от типа учреждения. По данным Минмола, средняя стоимость путевки в республиканские лагеря составляет около 30 тыс. рублей. В муниципальных лагерях цены более демократичные и колеблются в диапазоне от 4 до 17 тыс. рублей. Самыми дорогими являются коммерческие лагеря, где стоимость путевки превышает 34 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на то, что летний сезон скоро стартует, Лулаков отметил, что приобрести путевки в лагеря все еще возможно, и призвал желающих не откладывать покупку.

В 2024 году в Татарстане отдохнули 214,1 тыс. молодых людей. На эти цели направили 2,28 млрд рублей.



Рената Валеева