В России могут ввести уголовную ответственность за незаконную регистрацию сим-карт

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о возможном введении уголовной ответственности за нарушение правил регистрации сим-карт. Подробности готовящегося нововведения министр не раскрыл, пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что операторы связи обсуждают с Минцифры возможность введения уголовной ответственности для сотрудников салонов связи за нарушения в порядке регистрации новых абонентов и работе с персональными данными. Это необходимо для усиления борьбы с рынком серых сим-карт. Тогда Шадаев комментировал, что вопрос пока не обсуждается.

1 апреля был принят закон, упорядочивающий взаимоотношения между операторами связи и абонентами, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, при оказании услуг мобильной связи. Согласно закону, у гражданина России может быть не более 20 сим-карт, а у иностранца — 10, включая корпоративные.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Операторы связи должны проверять достоверность сведений об абоненте с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единой биометрической системы (ЕБС) и других систем. Если сведения недостоверны, услуги связи не оказываются.

Закон также устанавливает, что договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен только очно при наличии его данных в ЕБС. В договоре будет указываться номер IMEI устройства, в котором используется сим-карта. После проверки оператор должен направить сведения в Государственную информационную систему контроля сим-карт РКН (информсистема КСИМ).

Рената Валеева