Житель Татарстана получил 1,5 года колонии за ДТП, в котором пострадал человек

Фото: Динар Фатыхов

22-летний житель села Старый Утямыш Черемшанского района приговорен к полутора годам лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Инцидент произошел 31 августа 2023 года на трассе Кичуй — Урмышла — Сарабикулово в Лениногорском районе. Согласно материалам дела, молодой человек, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался со скоростью 120 км/ч. При попытке обгона он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

Водитель «Лада Гранта» получил серьезные травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние.

Помимо лишения свободы, суд также лишил осужденного права управления транспортными средствами на полтора года и обязал выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 650 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Рената Валеева