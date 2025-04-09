Главу Гагаузии Евгению Гуцул перевели под домашний арест

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Районный суд Кишинева изменил меру пресечения для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, переведя ее под домашний арест сроком на 30 дней. Об этом сообщила сама Гуцул после заседания суда, пишет ТАСС.

— Евгения Гуцул будет освобождена из-под ареста прямо из зала суда. Ее перевели под домашний арест сроком на 30 суток с сегодняшнего дня, — заявила она.

Решение суда было принято на фоне ходатайства прокуратуры Молдавии о продлении срока ареста для Гуцул на 30 суток. Как сообщил советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов, требование прокуратуры вызвало новую волну протестов среди сторонников Гуцул и представителей оппозиции у здания суда.



Ранее замглавы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Октавиан Якимовский заявил, что арест главы Гагаузии Евгении Гуцул был необходим для предотвращения ее выезда из страны и уклонения от судебного разбирательства.

Рената Валеева