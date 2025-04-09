В Вильнюсе снимут мемориальные доски Достоевскому и Столыпину
Совет городского самоуправления Вильнюса принял решение демонтировать мемориальные доски, посвященные ряду исторических личностей, включая русского писателя Федора Достоевского и премьер-министра Российской империи Петра Столыпина. Об этом сообщает «Sputnik Литва».
Согласно сообщению, решение было принято по предложению Комиссии по исторической памяти.
Помимо досок Достоевскому и Столыпину, демонтажу также подлежат мемориальные доски, посвященные писателю Людасу Гире (на улицах Вильняус и Малониойи) и советскому писателю Константину Воробьеву (на улице Вяркю).
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