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В Вильнюсе снимут мемориальные доски Достоевскому и Столыпину

18:59, 09.04.2025
В Вильнюсе снимут мемориальные доски Достоевскому и Столыпину
Фото: скриншот с сайта Москвич Mag

Совет городского самоуправления Вильнюса принял решение демонтировать мемориальные доски, посвященные ряду исторических личностей, включая русского писателя Федора Достоевского и премьер-министра Российской империи Петра Столыпина. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Согласно сообщению, решение было принято по предложению Комиссии по исторической памяти.

Помимо досок Достоевскому и Столыпину, демонтажу также подлежат мемориальные доски, посвященные писателю Людасу Гире (на улицах Вильняус и Малониойи) и советскому писателю Константину Воробьеву (на улице Вяркю).

Рената Валеева

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