Минкультуры сможет проводить расследования показов фильмов без прокатного удостоверения

Фото: Динар Фатыхов

Минкульт предлагает наделить своих сотрудников полномочиями проводить административное расследование в отношении лиц, осуществляющих показ или прокат фильмов без соответствующих удостоверений. Об этом пишет «Интерфакс».



Сейчас должностные лица Минкультуры уполномочены составлять протоколы об административном правонарушении, но у них нет возможности проводить административное расследование.

В случае поступления обращений о показе фильмов без удостоверения, информация направляется в территориальные органы ведомства, которые составляют протоколы и направляют материалы в суд. Однако часто сотрудникам Минкультуры не хватает времени и информации для выяснения обстоятельств дела.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Авторы инициативы отмечают, что возможность проведения расследования позволит решить проблему, связанную с тем, что различные юридические лица арендуют кинозалы и осуществляют показы с нарушением требований законодательства. Зачастую неясно, кто именно является демонстратором и осуществляет показ.

Рената Валеева