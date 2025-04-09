Генпрокуратура начала выявлять незаконные активы чиновников в криптовалюте

Фото: Татьяна Демина

Генеральная прокуратура России начала активно применять механизмы выявления незаконного имущества чиновников, хранящегося в криптовалюте. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

— Мы идем в ногу со временем и активно устанавливаем криптовалюту и следы ее наличия [в ходе проверок в отношении госслужащих]. Несмотря на то, что имеющимися средствами установить, зафиксировать и изъять этот вид актива сложно, определенные механизмы нами уже отрабатываются, — передает его слова ТАСС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он отметил, что в рамках проверок используются запросы в банки о продаже криптовалюты и запросы на криптобиржи.

— К примеру, удовлетворен наш иск о взыскании с бывшего правоохранителя 60 млн рублей, среди которых, помимо эквивалента проданных им коррупционной недвижимости и автомобиля, был и эквивалент отчужденной крипты, — рассказал представитель Генпрокуратуры.

По его словам, был установлен вывод средств с криптобиржи на банковские счета госслужащего, а прокуроры получили даже фотографию госслужащего с его аккаунта и историю его сделок на криптобирже.



Рената Валеева