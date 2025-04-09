Михаил Ефремов вернулся в Москву и принес соболезнования семье погибшего в ДТП

Фото: Анастасия Фартыгина

Актер Михаил Ефремов, освобожденный условно-досрочно из колонии, вернулся в свою московскую квартиру. В столице его встретили многочисленные журналисты, пишет RT.

9 апреля Ефремов покинул белгородскую колонию, где отбывал наказание за смертельное ДТП, произошедшее летом 2020 года. Актер был приговорен к лишению свободы после того, как в состоянии алкогольного опьянения стал виновником аварии, в которой погиб водитель Сергей Захаров.

По прибытии в Москву, у своего дома, Ефремов кратко пообщался с представителями СМИ. На видеозаписи, появившейся в сети, видно, как актер открывает багажник машины, после чего отвечает на несколько вопросов журналистов.

Актер признался, что чувствует себя неважно, не вдаваясь в подробности.

— Всем спасибо, кто меня поддерживал... Не очень [самочувствие], — сказал Ефремов.

При этом он подчеркнул, что вновь выражает соболезнования семье погибшего Сергея Захарова.

— Еще раз мои соболезнования семье погибшего, — сказал Ефремов.

Рената Валеева