Адвокат основателя Finiko требует возмещения ущерба от рухнувшей крыши

Как злая казанская роза ветров «напала» на татарстанское управление Минюста России

Фото: Регина Шайхутдинова

Регина Шайхутдинова — адвокат основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина — намерена через суд взыскать ущерб, причиненный ее автомобилю кровлей, слетевшей со здания Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан 13 июля 2021 года в результате порыва ветра, который по официальным данным не превышал 17 метров в секунду. Собственник здания и организация, которой собственник передал его в оперативное управление, добровольно платить не хотят — ждут судебного решения вместе с владельцами еще полутора десятков машин. «Реальное время» попробовало разобраться, где в Казани кончается ветер и начинается ураган, почему со здания Минюста при не самом сильном для наших мест ветре полетели листы кровельного железа и балки и на что могут рассчитывать потерпевшие от стихии пока в Казани не построили новый «квартал юстиции» с крепкими крышами.

«Счастье, что там не было людей»



— В этот день я была в суде на улице Космонавтов, 59 по рабочим делам, — вспоминает ставший несчастливым для примерно 15 автовладельцев день 13 июля адвокат Регина Шайхутдинова. — С делом мы находились внутри здания, когда порывом ветра полностью сорвало кровлю. И не только кровлю — когда мы выбежали из здания, вокруг валялись какие-то балки, брусья… Счастье еще, что людей в этот момент ни в машинах, ни поблизости не было, только поэтому никого не покалечило и не убило.

Шайхутдинова пояснила, что это не было связано с делом ее известного доверителя Кирилла Доронина, сумма предварительного ущерба по которому уже превысила миллиард рублей. В здании, кроме управления Минюста, находятся мировой суд — судебный участок №12 по Советскому району Казани, Государственная инспекция экологического контроля и ГБУ НПО «Геоцентр РТ». По словам Шайхутдиновой и других очевидцев, под обломками кровли оказались автомобили судей, сотрудников и посетителей расположенных в доме организаций.

— Первоначально, когда все только случилось, нам кто-то из представителей администрации здания еще пообещал на словах, что ремонт машин оплатят, — вспоминает Регина Шайхутдинова. — Но потом слова забылись, а официально нам ответили, что это стихия. Мой Hyundai IX35 полностью накрыло кровлей, пострадали и кузов, и стекла, и световые приборы. У других ситуация не лучше. После того, как мирным путем добиться компенсации ущерба не удалось, я пошла в суд. Но ответчики и в суде не признают, говорят — падение с крыши возникло в связи с метеорологическим явлением, что является нормальным, по их мнению, и даже предсказуемым. На вопрос, проводились ли текущие осмотры крыши, текущий ремонт, они ответили, что осмотр проводился весной, неисправностей не выявлено. Мы спрашиваем, а когда последний раз делали текущий ремонт, они говорят, что у них не определена периодичность ремонта. Значит, не ремонтировали? А здание якобы 2011 года постройки. То есть крышу не ремонтировали 10 лет!



По словам Шайхутдиновой и других очевидцев, под обломками кровли оказались автомобили судей, сотрудников и посетителей расположенных в доме организаций

— Моя «Лада Калина», по сравнению с другими машинами, может, и не так сильно пострадала — разбиты передний бампер, фара, на капоте вмятина. Но для меня это серьезный ущерб, — говорит другая потерпевшая от ветра — Лилия Мухамадиева. — Экспертизу я, правда, не проводила, это дорого, а в сервисе насчитали на 40 тысяч рублей. С учетом того, что я вскоре после этой истории ушла с работы, потому что ребенок часто болеет и мы живем только на зарплату мужа, ремонтировать машину за свой счет больно ударит по нашему бюджету. Да и несправедливо это, я считаю: ладно, если бы был ураган, который все крыши посрывал, а то ведь больше нигде ничего не пострадало. Получается, дело все-таки в качестве кровли?



В суд Лилия пока не идет — ждет, как и другие владельцы, решения по иску Шайхутдиновой. Поскольку судебная тяжба тоже требует денег, а тратить их без перспективы возместить ущерб смысла нет.

Пока суд не установит иное

Как сообщили «Реальному времени» в исполкоме Казани, здание на улице Космонавтов не является муниципальной собственностью. А в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ, которому оно принадлежит, сообщили, что оно передано в оперативное управление ГБУ «Управление материального обеспечения», которое и несет ответственность за его состояние.

А еще, добавили в Минземимущества, до разрешения вопроса о виновности или невиновности организации, которая оперативно управляет объектом, ставить вопрос о компенсации за пострадавшие машины преждевременно. Там предпочитают дождаться, пока суд установит, было ли падение кровли результатом каких-то нарушений или действительно случилось стихийное бедствие непреодолимой силы. В последнем случае платить за то, что натворил ветер, никто не обязан.

— Возмещение ущерба, в соответствии с действующим гражданским законодательством, производится виновным лицом, причинившим вред. Вопрос о наличии либо отсутствии в действиях (бездействии) лица вины решается судом в рамках гражданского судопроизводства, — сообщили в ГБУ «Управление материального обеспечения.

В Минземимущества предпочитают дождаться, пока суд установит, было ли падение кровли результатом каких-то нарушений или действительно случилось стихийное бедствие. Фото: realnoevremya.ru

Роза ветров выбрала управление Минюста

По информации МЧС, 13 июля 2021 года максимальные порывы ветра были зафиксированы в Тетюшском районе Татарстана — 20 м/с, в городе Казани — 17 м/с. При этом в Казани, кроме кровли управления Минюста, ни одна крыша не «съехала». Упали, что не редкость, еще несколько старых деревьев в Авиастроительном, Вахитовском и Приволжском районах, да балконная рама в доме на улице Адоратского. При этом о разрушениях в Тетюшах, где ветер был сильнее, не сообщалось.

И в то, что хитрая роза ветров так ловко сконцентрировала всю ветровую нагрузку в области дома 59 на улице Космонавтов тоже как-то плохо верится. В Казани, согласно данным метеосайтов, преобладают южный и западный ветры, но что с того — они же тоже не разгонялись свыше 17 метров в секунду.

Ну и наконец, прочность строительных конструкций, что называется, не определяется «от балды» — их все-таки рассчитывают, в том числе на пиковые ветровые нагрузки, характерные для каждой определенной местности, и при этом еще закладывают немаленький коэффициент надежности. В Казани 17 метров в секунду — не такой уж и пик, с учетом того, что бывало у нас и 22 м/с и больше.

— Ввиду того, что ни одну крышу по городу более в указанный день не сорвало, у меня имеются все основания полагать, что крышу сорвало со здания по причине ненадлежащего ее содержания уполномоченным на то лицом, — говорит Регина Шайхутдинова.

Здание на ул. Космонавтов передано в оперативное управление ГБУ «Управление материального обеспечения», которое и несет ответственность за его состояние. Фото: yandex.ru

«В нормальном состоянии сдувать не должно»

— Административное здание 2004 года постройки, расположенное по адресу: г. Казань, ул. Космонавтов, 59, было передано ГБУ «Управление материального обеспечения» на праве оперативного управления, — подтвердили в ГБУ информацию Минземимущества. И судя по этому ответу, здание еще старше, чем думали пострадавшие.

Выяснить, кто здание строил и когда крышу в последний раз ремонтировали, не удалось. Нет сведений о застройщике и на сайте городского управления градостроительных разрешений: данные о выдаче разрешений на строительство и вводе объектов в эксплуатацию там представлены лишь начиная с 2011 года.

Между тем вопрос этот — не праздный. Зная, когда и кем было построено и сдано здание, кто и когда ремонтировал его кровлю, можно было бы оценить, хотя бы косвенно, состояние «поехавшей» кровли. Ведь, по мнению эксперта издания, инженера-строителя Татьяны Надеждиной, имеющей 25-летний опыт проектирования конструкций зданий, кровлю, находящуюся в нормальном состоянии, ветром сдувать не должно — если это только не настоящий ураган, сдувающий все и вся.

В Татарстане летом 2021 года было зафиксировано еще несколько фактов разрушения кровель общественных зданий ветрами. Фото: tatarstan24.tv

Летят перелетные крыши

В Татарстане летом 2021 года было зафиксировано еще несколько фактов разрушения кровель общественных зданий ветрами, далекими от ураганных. К примеру, вечером 22 августа на площади 500 квадратных метров был сорван профнастил с крыши школы в деревне Малые Уруссу Ютазинского района — при усилении ветра до… всего лишь 14 м/с (по данным метеостанции Бугульмы, — прим. ред.).

Тем же вечером снесло крыши с двух школ и сельского Дома культуры в Агрызском районе. В деревне Салауши сорвало профнастил на 160 квадратных метрах кровли местной школы, а в селе Терси пострадало 30 кв. м кровли школы и 80 кв. м кровли ДК. Как сообщало МЧС, все это случилось при кратковременном усилении ветра до 16 метров в секунду (по данным метеостанции Мензелинска, — прим. ред.).

С учетом того, что около школ оказываются дети, а ветер силой в 14—16 метров в секунду не такая уж редкость в нашей республике, надзорным органам не худо бы проверить, кто так качественно кроет крыши социально значимых объектов, что они норовят улететь от первого дуновения.