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Коммунальные сети Казани

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Коммунальные сети Казани
Фото: Максим Платонов

В 2021 году Казань в прямом смысле «прорвало»: только на сетях бытовой канализации произошло 55 провалов, на сетях водопровода — более 900 аварий, ежедневно в аварийную службу «Водоканала» поступает около 100 заявок. Причина в устаревших сетях водоснабжения и водоотведения. Проложенные еще в 50—70-х годах прошлого века, они не справляются с возросшей нагрузкой. О том, как городские власти планируют решать проблему износа коммунальных сетей – прямо сейчас и в перспективе – в подборке «Реального времени».

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