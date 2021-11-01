День в истории: проект трассы «Москва-Казань», первый дворец бракосочетания и начало Евросоюза

Чем примечательна дата 1 ноября?

Сегодня, 1 ноября, Международный день вегана, День судебного пристава в России и День народных будителей в Болгарии. В этот день в разные годы и столетия основали итальянский футбольный клуб «Ювентус», завершилась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны, в СССР впервые установили коммерческий курс рубля по отношению к иностранным валютам, основали общевойсковую академию Вооруженных Сил РФ. Родились национальный герой России Дмитрий Пожарский, итальянский живописец и архитектор Пьетро Да Картона, создатель торпедных катеров Павел Гойнкис, советский и российский актер театра и кино Анатолий Кубацкий. Умерли русский путешественник, географ и натуралист Николай Пржевальский, российский император Александр III, французский актер-комик, сценарист и режиссер немого кино Макс Линдер, американский педагог и оратор-мотиватор Дейл Карнеги, народный артист СССР Михаил Ромм, главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза Амазасп Бабаджанян, мастер спорта и заслуженный тренер СССР Станислав Жук, американский писатель Уильям Стайрон. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Казань вошла в сеть креативных городов ЮНЕСКО

В 2018 году прокуратуру Нижнекамска впервые возглавила женщина — уроженка Кабардино-Балкарии Ольга Купова. В 1995-м она окончила юридический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова–Ленина и сразу же поступила на службу в органах прокуратуры. Карьеру она начала с должности помощника Нижнекамского городского прокурора, а в 1999 году ее повысили до старшего помощника. До того, как возглавить надзорное ведомство Нижнекамска Купова 16 лет проработала заместителем прокурора города.

Изображение: avtorosdor.ru

Два года назад тогда еще премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил новый проект высокоскоростной магистрали М-12 Москва — Казань, после чего вице-премьер Максим Акимов рассказал, что ожидается изменение документации по строительству трассы, а именно внесение корректировок в план паспорта комплексного плана. В Минтрасе добавили, что общий объем финансирования дороги составит 730 млрд рублей до 2027 года. Из этой суммы 120 миллиардов закладывалось на строительство обхода Тольятти.

В 2019 году столица Татарстана, наряду с 66 городами мира, вошла в сеть креативных городов ЮНЕСКО, объединившую города, в основе развития которых лежит творчество — музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература, медиаискусство или гастрономия. Казани досталась направление «музыка», так как в ней проводится много музыкальных форумов международного статуса. Среди них: оперный фестиваль имена Федора Шаляпина, фестиваль классического балета имена Рудольфа Нуриева и тому подобное.

Фото: Максим Платонов

В этот день два года назад из Казани вылетел первый в истории Татарстана прямой трансатлантический авиарейс — Boeing 777-300ER отправился в Доминиканскую Республику. Почти все билеты на самолет были раскуплены, загрузка борта составляла практически 100%. Благодаря появлению такого рейса у татарстанцев и жителей близлежащих регионов появилась возможность добираться до Карибских островов с комфортом

Третья Дума Российской империи

В 1889-м в США на воду спустили легендарный крейсер «Варяг». Корабль построили по заказу Российской империи на судостроительной верфи «Уильям Крамп и сыновья» и оснастили передовой для того времени техникой — судно было телефонизировано, электрифицировано, имело свою радиостанцию и новейшие паровые котлы. В 1901 году «Варяг» направили на Дальний Восток для усиления русской эскадры Тихого океана, где он героически проявил себя в русско-японской войне, а впоследствии был затоплен.



Фото wikipedia.org

Третья Государственная дума Российской империи под председательством Николая Хомякова начала свою работу в 1907 году — избранные депутаты собрались на свое первое заседание в зале Таврического дворца. Парламент отработал положенные пять лет. К слову, ни одна из четырех Госдум Российской империи не смогла так долго продержаться. В нее входили 442 депутата, 154 из которых представляли партию октябристов. За время работы депутаты Госдумы третьего созыва провели более 600 заседаний, на которых рассмотрели 2 тысяч законопроектов. В частности, они обсудили законы о крестьянской частной собственности на землю, о страховании рабочих и т.д. Закончились полномочия предпоследней Думы Российской империи в июле 1912-го.

Через три года свой вековой юбилей отпразднует первый советский грузовик АМО-Ф-15. Собрали его в 1924 году в Москве, взяв за основу итальянский грузовик FIAT 15 Ter и доработав детали. Советская модель получила увеличенный клиренс и штамповочные диски. В дальнейшем советский грузовик постоянно модернизировали. Техника была каретой «скорой помощи», пожарной машиной, и даже использовалась как база для сборки автобусов. А на основе модернизированного шасси АМО-Ф-15СП построили даже бронеавтомобиль.

Фото russoauto.ru

Первый в Советском союзе Дворец бракосочетания появился в Ленинграде в особняке Дервиза на Английской набережной в 1959 году. Решение о ее открытии принял исполком городского Совета, чтобы придать церемонии заключения брака торжественность и атмосферу праздника, так как с приходом к власти советских властей пары женились скромно и без лишнего шума. Первыми во Дворце бракосочетания в Ленинграде поженились инженер завода подъемно-транспортного оборудования им. Кирова Михаил Назаров и фрезеровщица этого же предприятия Любовь Федорова.

В 1977 году свой первый первый пассажирский полет совершил легендарный сверхзвуковой самолет Ту-144. Дебютным пунктом назначения стала Алма-Ата, куда советских граждан из Москвы доставили всего за три часа. Полеты между городами выполнялись регулярно по расписанию до мая 1978 года. Причиной приостановки пассажирских рейсов Ту-144, а затем их полного прекращения стала авиакатастрофа. Под Егорьевском при выполнении испытательного полета разбился самолет под управлением летчика-испытателя Эдуарда Еляна. Причиной трагедии стало возгорание топливопровода в двигательном отсеке.

Фото RIA Novosti archive, image #566221 / Lev Polikashin / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Долгое время в Советском союзе курс рубля был фиксированным. И лишь в 1990 году президент СССР Михаил Горбачев своим указом установил коммерческий курс рубля к иностранным валютам. В итоге советские граждане могли приобрести доллар за 1 рубль 80 копеек, а не за 63 копейки, как было раньше. Два года в стране действовали официальный, коммерческий и специальный курсы рубля и лишь в 1992-м Банк России ввел свободный курс национальной валюты.



Основание «Ювентуса»



Знаменитый футбольный клуб «Ювентус» основали в итальянском Турине в конце XIX века. Инициаторам в 1897-м году стала группа студентов местного колледжа, играющих вместе в футбол. Уже спустя три года молодой «Ювентус» принял участие в национальном чемпионе, а спустя еще пять лет завоевал свой первый титул. На сегодняшний день футбольный клуб по праву считается самым титулованным клубом Италии и одним из самых титулованных в мире.

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В 1993-м вступил в силу Маастрихтский договор, положивший начало Европейскому союзу. Первоначально он объединил 12 государства: Бельгию, Великобританию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Португалию, Францию и ФРГ, а в начале 1995-го в ЕС вступили Австрия, Швеция и Финляндия. Сам Маастрихтский договор был подписан 7 февраля 1992 года. На сегодняшний день ЕС — крупный политический и экономический союз 27 государств.

Ежегодно с 1994-го в годовщину создания «Веганского общества» празднуется Международный веганский день. Праздник призван поддержать людей, которые в силу самых разных причин отказались от употребления мяса, рыбы, и других продуктов животного происхождения, в том числе яиц, молока, меда и т.п. «Веганское общество» появилось в Лондоне в 1944-м году. Его создателем стал Дональдом Уотсоном, который и придумал слово Vegan, взяв первые три и последние две буквы английского слова vegetarian, что на русский переводится как «вегетарианец».

Фото: Adrian Grycuk / wikipedia.org

С 1998 года Европейский суд по правам человека, созданный в 1959-м, начал заседать на постоянной основе. Одним из главных полномочий ЕСПЧ можно считать рассмотрение индивидуальных и межгосударственных жалобы, поданных против одного или нескольких государств — членов Совета Европы или против Евросоюза. Это высшая судебная инстанция для всех судебных систем европейских стран, включая Турцию и Россию.