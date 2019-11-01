Медведев одобрил проект трассы Москва — Казань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил новый проект трассы Москва — Казань, ожидается изменение паспорта комплексного плана, рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Строительство новой платной трассы Москва — Казань начнется в 2020 году, полностью вся автодорога будет построена к 2027 году.

«С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска», — передает ТАСС слова Акимова. По его словам, полная готовность трассы будет обеспечена к 2027 году.

Ранее Минфин одобрил проект о нескольких этапах строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань. Теперь он оценивается в 250 млрд рублей. Новый план предполагает строительство только 230 км трассы к 2024 году, остальные 500 км должны появиться к 2027 году.

Также ранее сообщалось, что строительство этой трассы позволит создать 300 рабочих мест.