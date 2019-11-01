Названа стоимость строительства платной трассы Москва — Казань

Общий объем финансирования платной скоростной трассы Москва — Казань с обходом в Тольятти составит 730 млрд рублей до 2027 года, сообщил замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

«730 млрд рублей — это строительство трассы Москва — Казань, строительство обхода города Тольятти. Деньги бюджета, которые предполагалось направлять на два участка [трассы Москва — Казань], которые сдвинуты вправо (после 2024 года, — прим. ред.), будут направлены на мероприятия, связанные с развитием М-5 и М-7», — сказал чиновник.

Он уточнил, что 120 млрд рублей из этих средств заложены на строительство обхода Тольятти, передает ТАСС.

Проект трассы Москва — Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, а также является частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай.

Напомним, вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал, что строительство трассы начнется в 2020 году, полностью дорогу построят к 2027-му.