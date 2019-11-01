Из Казани отправился первый в истории трансатлантический рейс

В пятницу, 1 ноября, из Казани вылетел первый самолет в Доминиканскую Республику. Авиакомпания Azur Air будет выполнять рейсы на Boeing 777-300ER раз в две недели.

«Выполнен первый в истории Республики Татарстан прямой трансатлантический рейс — загрузка борта составила практически 100%», — приводит пресс-служба аэропорта «Казань» слова гендиректора Сергея Романцова. Он подчеркнул, что открытие рейса позволит жителям Татарстана и близлежащих регионов добираться до Карибских островов с большим комфортом.

Отмечается, что на всех рейсах Azur Air, которые выполняют Boeing 777-300ER, предлагается бизнес-класс.

Ранее открылся прямой рейс из Казани в Будапешт. Он вошел в часть зимнего расписания на 2019 — 2020 годы, как и рейс в Доминикану.