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Прокуратуру Нижнекамска возглавила Ольга Купова

11:47, 01.11.2018
Прокуратуру Нижнекамска возглавила Ольга Купова
Фото: prokrt.ru

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Нижнекамского городского прокурора назначена советник юстиции Ольга Купова.

Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представит ее коллективу городской прокуратуры и активу Нижнекамского муниципального района, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Ольга Купова является уроженкой Кабардино-Балкарии. В 1995 году окончила юридический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова–Ленина.

Службу в органах прокуратуры начала в 1995 году в должности помощника Нижнекамского городского прокурора. В 1999—2002 годах занимала должность старшего помощника Нижнекамского городского прокурора. В 2002—2018 годах являлась заместителем прокурора Нижнекамска.

Отметим, что Купова стала первой женщиной, которая возглавила прокуратуру Нижнекамска. В Татарстане еще две женщины занимают должности прокуроров Агрызского и Атнинского районов.

Ранее прокурором Йошкар-Олы был назначен прокурор Нурлата Рамил Гарифуллин.

ОбществоВласть Татарстан
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