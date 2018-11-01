Прокуратуру Нижнекамска возглавила Ольга Купова

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Нижнекамского городского прокурора назначена советник юстиции Ольга Купова.

Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представит ее коллективу городской прокуратуры и активу Нижнекамского муниципального района, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.



Ольга Купова является уроженкой Кабардино-Балкарии. В 1995 году окончила юридический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова–Ленина.

Службу в органах прокуратуры начала в 1995 году в должности помощника Нижнекамского городского прокурора. В 1999—2002 годах занимала должность старшего помощника Нижнекамского городского прокурора. В 2002—2018 годах являлась заместителем прокурора Нижнекамска.



Отметим, что Купова стала первой женщиной, которая возглавила прокуратуру Нижнекамска. В Татарстане еще две женщины занимают должности прокуроров Агрызского и Атнинского районов.

Ранее прокурором Йошкар-Олы был назначен прокурор Нурлата Рамил Гарифуллин.