Казань вошла в сеть креативных городов ЮНЕСКО по музыкальному направлению

Казань, наряду с 66 городами мира, вошла в сеть креативных городов ЮНЕСКО. Столице Татарстана досталось направление «музыка».

Сеть объединяет города, в основе развития которых лежит творчество — музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература медиаискусство или гастрономия.

Помимо Казани в этом списке из российских городов значится Каргополь — ему досталось направление «декоративно-прикладное и народное искусство».

Отмечается, что в татарстанской столице проводится много музыкальных форумов международного статуса. Среди них: оперный фестиваль имена Федора Шаляпина, фестиваль классического балета имена Рудольфа Нуриева, фестиваль современной музыки «Европа-Азия», фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень», фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia, open-air фестиваль «Золотая осень», L'arte de larco, фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest, а также фестиваль «Вкусная Казань», литературный фестиваль «Аксенов-фест», книжные фестивали ЦСК «Смены» и международный фестиваль мусульманского кино, передает пресс-служба мэрии Казани.

Города, входящие в список ЮНЕСКО, ставят креативность и креативную экономику в центр своих планов городского развития, чтобы привести свои города в соответствие с повесткой ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Полный список 66 городов, которые вошли в сеть, представлен на сайте ЮНЕСКО.

Ранее Казань вошла в тройку самых перспективных городов по версии Forbes.