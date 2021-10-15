Храм «Всецарица» в поселке Левченко станет символом возрождения всего района

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл заложил первый камень в строительство церкви

Фото: Ринат Назметдинов

В поселке Левченко заложили первый камень в основание нового храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица». Чин закладки совершил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Когда строительство будет завершено, на какие средства оно ведется и какие еще объекты будут на территории храма — в репортаже «Реального времени».

За помощью — к «Всецарице»

На церемонию закладки камня собрались представители и духовенства, и руководства города. С пением «достойно есть», которое начал сам митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, прихожане и все участники церемонии двинулись к котловану. Владыка отметил, что начало строительство храма совпало с большим праздником — Покровом Богородицы.

— Желаю, чтобы Матерь Божия, Заступница усердная рода христианского, всегда оберегала Своим Покровом нашу землю, наших близких, всех нас с вами. Заступничество Пресвятой Богородицы особенно ощущается сейчас, когда многие люди болеют и нуждаются в молитвенной поддержке. Нужно молиться друг за друга, за ближних и дальних. Беда человека, который живет рядом с нами, — беда каждого из нас. Храм, закладку которого мы совершили, строится ради утешения многих скорбящих и болящих телом. Будем стремиться чаще приходить сюда, молитвой помогать строить этот святой храм. Мы с вами молились здесь в день начала строительства, а, значит, на нас с вами лежит большая ответственность.

Важно отметить, что к иконе «Всецарица» верующие особенно часто прибегают во избавление от онкологических болезней.

На церемонию закладки камня собрались представители и духовенства, и руководства города

«Не только место для богослужений»

Стройка расположилась между производственными зданиями и железнодорожными путями на улице Рахимова. По замыслу архитектора и руководства строительной компании «Грань», которая выступает инвестором и застройщиком, храм станет главной архитектурной доминантой в градостроительной композиции въезда в поселок. Более того, автор проекта церкви, архитектор-дизайнер, преподаватель КФУ, член правления Союза архитекторов Татарстана Марсель Искандаров уверен, что «Всецарица» станет символом возрождения всего микрорайона:

— Пока это достаточно депрессивный район, но наше начинание, надеюсь, сделает его со временем процветающим и притягательным местом для горожан и гостей. По сути, он призван стать символом возрождения всего района. При создании проекта я опирался на два принципиальных момента. Следует помнить, что сегодня православный храм — не только место для богослужений, но это целая жизнь прихода, требующая большого количества помещений — под школу, библиотеку, трапезную, кладовую и другие хозяйственные помещения. Кроме того, важнейшим моментом при возведении храма является отображение возвышенного характера церковного стиля, поэтому мной соблюдались определенные узнаваемые и принимаемые внешние образы архитектуры.

Марсель Искандаров уверен, что «Всецарица» станет символом возрождения всего микрорайона

Внутренняя отделка пока не обсуждалась

Посвящение храма Богородице предполагает исполнение его в цветах Божией Матери, первый из которых — небесно-голубой. Само здание будет бесстолпное, трехчастное и однонефное. Площадь храма — примерно 300 кв. м, общая площадь участка — более 2,7 тыс. кв. м. На самой территории предусмотрены площадки для массовых мероприятий, детская зона, паркинг. Проект разрабатывался полгода, однако еще до этого около двух лет он активно обсуждался. Предполагается, что и на строительство уйдет 2 года. Однако и после этого храм не откроется — начнутся работы по внутренней отделке, росписи пределов, созданию иконостаса.

— В микрорайоне нет пока больших каменных храмов, поэтому мы и остановили свой выбор на поселке Левченко, хотя мы сами — «жители» Советского района Казани, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор строительной компании «Грань» Леонид Анисимов. — Не буду вам называть сумму вложений в строительство, потому что это — наш благотворительный проект, и, кстати, уже четвертый. Это искренний порыв души, поэтому говорить о суетном, мирском пока не хочется. Мы еще не начали работу над проектом внутреннего убранства храма, этот вопрос пока открыт. Сегодня уже есть фундамент, заложен и первый камень, так что через полгода, думаю, начнем определяться и с интерьерами, и с тем, кто будет нам расписывать церковь, кто сделает иконостас.

«В микрорайоне нет пока больших каменных храмов, поэтому мы и остановили свой выбор на поселке Левченко, — рассказал генеральный директор строительной компании «Грань» Леонид Анисимов

Новое украшение Казани

Храм «Всецарица» будет первой каменной церковью микрорайона Левченко. Пока здесь существует только деревянный храм с одноименным названием, но, как рассказал его настоятель протоиерей Геннадий Колесников, у этой церкви пока не было большого освещения. Это значит, что после введения в строй нового большого храма, церковь получит и большое освящение от владыки, и новое название. Скорее всего, она будет вновь освящена в честь святого Луки. Оба храма в Левченко будут функционировать одновременно.

Эскизный проект храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица». Предоставлено строительной компанией «Грань»

— Хочется надеяться, что, как у нас принято в республике, этот храм будет воздвигнут всем миром, представителями всех национальностей и вероисповеданий, которые проживают в Татарстане. Мы верим, что этот прекрасный храм не только удовлетворит потребности верующих, не только станет украшением Казани, но и будет способствовать миру и согласию на нашей земле, — сказал на церемонии закладки храма руководитель правления по взаимодействию с религиозными объединениями департамента по вопросам внутренней политики Аппарата президента РТ Альберт Дирзизов.

Поздравил собравшихся с праздником, а также поблагодарил руководство города за помощь в добром начинании и вице-мэр Казани Денис Калинкин. По окончании церемонии закладки митрополит Кирилл вручил Леониду Анисимову медаль святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси.

1 / 36 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов