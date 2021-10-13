Платим с умом: как сократить затраты на проезд в общественном транспорте

На чем казанцы сэкономили почти 14 миллионов рублей в сентябре

На вопрос: «сколько стоит проезд в Казани?», можно получить сразу несколько ответов, и все они будут верными. И дело вовсе не в том, что на разные виды транспорта установлена разная такса, нет, как раз-таки поездка хоть в метро хоть в автобусе стоит одинаково. Разница — в способе оплаты. Гости Казани неприятно удивляются, когда, протягивая купюру в транспорте, получают сдачу за вычетом 35 рублей. Именно столько составляет стоимость проезда на общественном транспорте в столице РТ за наличный расчет. А вот бесконтактная оплата банковской картой обходится уже на 5 рублей дешевле. Скинуть еще 10 процентов и платить по 27 рублей помогает транспортная карта с тарифом «электронный кошелек».

Впрочем, для начала нужно ее приобрести за 75 рублей (с нулевым балансом), что окупится примерно на 25-й поездке. Но на сегодня и это не самый выгодный вариант. Три способа, как можно еще дешевле ездить на общественном транспорте — в нашей статье.

Применять специальные тарифы

Сервис «транспортная карта» реализуется с 2008 года. За это время выпущено более 1,8 млн карт. Более четверти из них (около 500 тысяч единиц) предъявляются кондукторам ежедневно. По данным от генерального директора АО «Транспортная карта» Дениса Эйдлина средняя сумма пополнения на одну карту в месяц — 500 рублей. Скорее всего, на такую сумму пополняют транскарты льготные категории населения: пенсионеры, инвалиды, дети из многодетных семей и др. Единый месячный социальный проездной билет на все виды транспорта на гражданина от 18 лет стоит 526 рублей, на ребенка — 320 рублей. Также зачисление в 400—500 рублей на «электронный кошелек» могут делать пассажиры, редко пользующиеся транспортом.

Проездной на один вид наземного электрического транспорта (трамвай или троллейбус) стоит 1 500 рублей

Для часто передвигающихся горожан существуют различные тарифы, которые тоже можно привязать к транспортной карте. И тут стартовая цена — от 1 300 рублей. Столько стоит безлимитный проезд в месяц на одном выбранном маршруте автобуса. Но такое жесткое ограничение, конечно же, подойдет далеко не каждому пользователю. Наличие такого тарифа — скорее формальность, чем реальная возможность сэкономить. Проездной на один вид наземного электрического транспорта (трамвай или троллейбус) стоит 1 500 рублей, в то время как возможность пересаживаться с трамвая на троллейбус или наоборот будет стоить всего на 100 рублей дороже.

Есть вариант, как снизить проезд до 20 рублей. В этом случае нужно оформить проездной на 100 поездок на одном из видов наземного транспорта, заплатив при этом 2 000 рублей. Это будет действительно выгодно при условии, что человек (или семья, члены которой могут пользоваться картой попеременно) уверены, что за месяц сто раз воспользуются только автобусом, трамваем или троллейбусом.

Ограничения: чтобы сэкономить 700 рублей по одному из самых выгодных и прозрачных тарифов, нужно совершить 100 поездок и только на одном из видов транспорта. Чтобы «выйти в ноль» (т. е. потратить столько же, сколько уходит при «электронном кошельке») нужно прокатиться 74 раза.

Предъявлять банковскую карту «Мир»

Казанцы и гости города 1 сентября получили возможность платить за проезд всего 24 рубля без ограничения видов наземного транспорта и количества поездок. Единственное условие — оплата бесконтактной картой «Мир» любого банка. Учитывая, что в Татарстане выдано более 2,5 млн карт данной платежной системы, условие более чем выполнимое. Причем оплата проезда и ранее занимала одну из верхних строк по числу транзакций.

В казанском наземном транспорте можно платить за проезд всего 24 рубля при соблюдении условий акции

За первое полугодие 2021 года проезд национальными платежными картами в столице республики оплатили более одного миллиона раз. А с появлением выгодной акции прикладывание таких банковских карт к валидатору в транспорте двукратно увеличилось.

«С момента старта акции в Казани — с 1 сентября — число оплат картой «Мир» в общественном транспорте выросло более чем в два раза. Каждый день в городе около 90 тысяч поездок совершается по национальной платежной карте со скидкой 6 рублей. Благодаря такому предложению только за сентябрь жители и гости столицы Татарстана сэкономили на проезде почти 14 миллионов рублей», — говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Мария Точилова: «С момента старта акции в Казани — с 1 сентября — число оплат картой «Мир» в общественном транспорте выросло более чем в два раза. Каждый день в городе около 90 тысяч поездок совершается по национальной платежной карте со скидкой 6 рублей»

Акция продлится до конца декабря. Проехать по сниженной стоимости можно в трамвае, троллейбусе и автобусе, которые оборудованы устройствами для приема бесконтактных карт. Скидка в 6 рублей предоставляется автоматически при прикладывании бесконтактной карты «Мир» к терминалу.

Ограничения: акция не действует в метро, там по-прежнему списание будет происходить по базовому тарифу — 30 рублей.

Пользоваться пересадочным тарифом

В линейке тарифов казанской транспортной карты до недавнего времени почти не встречались выгодные тарифы для метро. Но с августа 2021 года был введен спецтариф «Пересадочный МЭТ 45», предназначенный для пассажиров, пользующихся наземным и подземным электрическим транспортом. Он удобен для пассажиров, которые добираются до работы или учебы с пересадками.

С августа 2021 года введен спецтариф «Пересадочный МЭТ 45» для пассажиров, пересаживающихся с одного вида электротранспорта на другой

Тариф «Пересадочный МЭТ 45» позволяет в течение 45 минут пересесть с одного вида электрического транспорта на другой без дополнительной оплаты. Стоит он при этом 45 рублей, т. е. по 22,5 рубля за каждый из участков пути.

Преимущества, казалось бы, очевидны. Но есть и ограничения. Так, при первом прикладывании карты у пассажира запускается счетчик времени, в течение которого он может сделать пересадку. При повторном прикладывании, если время не истекло, на валидаторе высвечивается надпись: «Годен». Но если время превышено хоть на пару секунд — то сумма спишется повторно. Таким образом, тариф «сработает» в пользу клиента только если первый отрезок пути будет относительно коротким и на ожидание второго транспортного средства не уйдет много времени. В противном случае пассажиру придется нервно поглядывать на часы, гадая сгорит или не сгорит его право на бесплатную пересадку.

