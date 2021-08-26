Денис Эйдлин: «Условие для сохранения прежнего размера комиссии только одно...»

Эксклюзивное интервью генерального директора АО «Транспортная карта» о причинах роста агентского вознаграждения и планах компании

Фото: Ринат Назметдинов

Оплата проезда транспортными картами доступна казанцам с 2008 года и давно стала привычным сервисом. Поэтому известие о том, что с конца июля некоторые пункты пополнения карт, в частности, на станциях метро, стали недоступны, вызвало серьезное замешательство у ряда пользователей. Чуть позже появилась информация, что оператор программы планирует увеличивать комиссию. Пассажиры сперва испугались отмены сервиса, а потом — роста цен на проезд. Отделяем слухи от правды в интервью с Денисом Эйдлиным, генеральным директором АО «Транспортная карта».

— Денис Григорьевич, в июле были закрыты 46 агентских пунктов продаж и пополнения транспортных карт, что вызвало сложности среди пользователей. Можно ли сегодня говорить, что проблема устранена, и пассажиры перестроились на другие системы оплаты?

— Закрывшиеся точки пополнений транспортных карт принадлежат независимым коммерческим организациям, которые не имеют никакого отношения к АО «Транспортная карта».

Собственники пунктов — ООО «Орион» и ООО «Лидер-Плат» — стали испытывать затруднения и прекратили исполнять финансовые обязательства. Поэтому было принято решение расторгнуть договора с этими компаниями. Несмотря на это, более 570 наших пунктов оплаты принимают платежи в обычном режиме. При этом работают альтернативные точки и каналы пополнения. Например, на станциях метро установлены инфоматы ПАО «Ак Барс Банк», где можно пополнить транспортные карты как за наличные денежные средства, так банковскими картами. Вместе с Почтой России мы увеличили количество окон приема для уменьшения времени в очереди. Достигнуты предварительные договоренности с одним из агентов по расширению его сети в проблемных местах, в том числе и в переходах на станциях метро.

С начала 2020 года мы запустили абсолютно новое решение — сервис «Отложенное пополнение». Жители и гости нашего города могут пополнить карту через интернет — на сайте нашей компании и портале Госуслуг РТ.

Со своей стороны мы стараемся оказывать информационную поддержку на сайте и по телефону, рассказываем гражданам об адресах близлежащих именно к ним пунктов пополнения. На сегодняшний день проблема устранена и к началу учебного года держатели транспортных карт не будут испытывать сложности по пополнению и приобретению транспортных карт.

К началу учебного года казанцы не будут испытывать сложности по пополнению и приобретению транспортных карт

— В закрытых пунктах продаж также продавались сами транспортные карты для новых пользователей. Где их можно приобрести сейчас?

— Транспортные карты можно приобрести в отделениях Почты России, в газетных киосках ООО «Агентство торговли» (бывшие киоски «Горпечать») и в киосках «Столото» (ИП Пищальников В.Н.). Полный перечень пунктов пополнения и продаж транспортных карт размещен на нашем официальном сайте.

— Сколько сейчас действующих карт на руках казанцев и гостей города? Как изменилась эта цифра с момента запуска сервиса, и какая ежегодная динамика роста показателя?

— С момента запуска системы выпущено более 1,8 млн карт. Ежедневно транспортными картами пользуются более 500 тыс. человек. Ежегодная динамика роста показателя составляет — приблизительно 6% (100 тыс. карт). Средняя сумма пополнения на одну карту в месяц — 500 рублей.

— Появилась информация, что АО «Транспортная карта» планирует повышение комиссии для ПАТП за пользование сервисом с 2,5 до 4,5% и что это связано с уменьшением пассажиропотока. Какая основная причина повышения и когда ожидается введение новых комиссионных условий?

— Уменьшение пассажиропотока действительно ощутимо, прежде всего, для транспортных предприятий. Для нас, как для оператора системы, увеличились прямые расходы на техническое сопровождение и обеспечение работоспособности. Увеличение расходов связано, например, с обновлением серверной части, а также с вложениями в обновление программной части.

С начала запуска проекта, а это 2008 год, система постоянно модернизируется. Это связано с регулярным внедрением модулей не только при появлении новых направлений работ, но и также в ответ на новые требования и задачи. К примеру, изменения в законодательстве, требования к нагрузке, требования в отказоустойчивости, а также появления новых требований по доступу пользователей к системе.

Изменение размера комиссии не отразится на финансовой нагрузке, которую несут транспортные предприятия, и не повлияет на развитие сервисов для пассажиров

Так, в 2019 году для наших транспортных предприятий в связи с изменениями в законодательстве, связанными с фискализацией оплаты проезда, мы разработали систему облачной фискализации, которая была интегрирована в автоматизированную систему управления. Она стала доступной для всех участников рынка пассажирских перевозок. При этом большая часть расходов легла на наш бюджет.

Размер комиссии и сроки введения изменений обсуждаются с регулятором системы и транспортными предприятиями. Мы также ведем работу по формированию таких тарифов. Их ввод не отразится на финансовой нагрузке, которую несут транспортные предприятия, и не повлияет на развитие сервисов для пассажиров. Это для нас первостепенная задача.

— При каких условиях АО «Транспортная карта» могла бы оставить прежний размер комиссии? И насколько реалистичен такой сценарий?

— Условие для сохранения прежнего размера комиссии только одно — отказ от дополнительных сервисов, модернизаций, развития и поддержания автоматизированной системы на уровне ее запуска в 2008 году. Но это не современно и не учитывает ответственность перед жителями города.

— Рассматривается ли вы поэтапное повышение комиссии, например, с разбивкой по полугодиям, чтобы у транспортных предприятий была возможность привыкнуть к изменениям? Например, увеличить до 3% к концу 2021 года, затем — до 4% и т.д.

— Вопрос обсуждается с перевозчиками Казани. Каким образом будут сформированы тарифы, пока неизвестно. После тщательной совместной проработки и анализа этого вопроса с транспортниками города, думаю, выйдем на те цифры, которые устроят и нас и их. Проблема должна быть улажена рыночными методами. Мы понимаем, что вопрос очень щепетильный и требует взвешенного решения как для перевозчиков, так и для нас. Следует отметить, что АО «Транспортная карта» готова идти на компромисс в виде поэтапного увеличения агентского вознаграждения, ведь эти изменения не должны сказаться на работе общественного транспорта.



В планы развития входит не только разработка глобальных и технически сложных сервисов, но и модернизация текущей инфраструктуры

— При инициации новой ставки комиссии вы говорили, что компания планирует развитие инфраструктуры и новых сервисов. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

— Основная цель компании — актуальные и цифровые сервисы, не вызывающие нареканий у граждан. К примеру, оплата проезда банковскими картами. Сейчас мы готовим решение, которое позволит вернуть «быструю» оплату банковскими картами в транспорте, используя технологию отложенных транзакций. Запуск этого проекта обезопасит перевозчиков от финансовых рисков.

Именно транспортники выступили с инициативой перейти в онлайн режим, который на транспорте сильно зависит от связи с банком. Кроме того, на стадии разработки новый цифровой проект — «мобильный сервис», включающий в себя не только информацию о картах и тарифах, пунктах пополнения и маршрутах Казани, но и, приоткроем секрет, виртуальный проездной билет, который можно пополнить в онлайн формате.

Оплата цифровым проездным будет возможна через приложение на смартфоне пассажира. В планы развития входит не только разработка глобальных и технически сложных сервисов, но и модернизация текущей инфраструктуры, которая не видна для обычных пользователей. Например, совершенствование службы поддержки держателей транспортной карты по телефонам горячей линии.



— Ваша компания обладает огромным массивом статистической информации. Как вы анализируете и используете данную информацию?

— Статистика поездок у оператора системы действительно имеется развернутая. Имеющаяся аналитика очень полезна для транспортных предприятий и регулятора, принимающего решение о маршрутах и тарифах — наши формы отчетности доступны всем участникам системы.

Например, анализируя имеющиеся данные, можно сказать, что самый распространенный тариф — билет длительного пользования с произвольным ресурсом, то что среди граждан именуется «электронным кошельком». Оно и понятно: ресурс можно пополнить на произвольную сумму, стоимость проезда фиксированная и дешевле чем при оплате наличными или банковскими картами. Не менее популярны проездные тарифы на месяц на все виды транспорта или на какой-то конкретный. Это выгодно для тех, кто часто совершает поездки. Но дело не всегда в популярности. К примеру, льготные карты — это мера социальной поддержки, здесь нет выбора тарифа — это наша социальная ответственность. Есть и менее популярные тарифы, но самое основное — это то, что граждане имеют выбор удобного и выгодного тарифа в зависимости от своих потребностей.

На регулярной основе АО «Транспортная карта» осуществляет анализ, и на основе полученной аналитики вносит предложения по тарифным планам. Например, до начала распространения Covid-19 прорабатывался вопрос о возобновлении тарифа «50 поездок», который был популярен среди пассажиров, но пандемия внесла свои коррективы. Совместно с МУП «Метроэлектротранс» мы разработали и запустили новые пересадочные тарифы для электротранспорта — за 45 рублей можно совершить две поездки, пересев с метро, трамвая или троллейбуса на другой городской электротранспорт (прим. редакции В рамках поездки за 45 рублей нельзя воспользоваться поездкой на метро дважды).

— Планируется ли введение новых тарифов?

— Совместно с перевозчиками планируется проработка внедрения пересадочного тарифа и на других видах общественного транспорта.

— Спасибо за интервью!







Материал подготовлен при содействии пресс-службы АО «Транспортная карта»

