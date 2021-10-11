Живая память: «Татнефть» организовала реконструкцию исторического парада нефти

Фото: пресс-служба АО «Татнефть»

В октябре 1981 года татарстанские нефтяники отметили добычу второго миллиарда тонн торжественным автомобильным проездом. Спустя 40 лет сотрудники компании «Татнефть» напомнили, как это было, устроив реконструкцию того самого парада. Круг почета был совершен по городу на грузовых автомобилях, в кузовах которых сидели нефтяники, гордо поднимавшие сосуды с образцами черного золота, добытого в каждом из 12 НГДУ «Татнефти». Точно такие же колбы держали в руках четыре десятилетия назад герои, чьими усилиями из недр была добыта юбилейная двухмиллиардная тонна нефти. Подробности того, как проходил исторический перформанс, передает отраслевое издание «Нефтяные вести».

Памятные даты

В компании «Татнефть» принято не только помнить главные вехи своей истории, но и сохранять живую связь со славными страницами прошлого. Так, в сентябре нефтяники организовали мероприятие, посвященное 75-летию девонской нефти в Бавлах, где также можно было прочувствовать атмосферу послевоенных лет. Тогда, на юбилее девона генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов отметил: «Летопись татарстанской нефтедобычи полна ярких и значимых событий и свершений, и мы обязаны помнить о них».



40 лет назад, альметьевцы радостно встречали по улицам праздничную колонну автомобилей

И воссоздание парада в честь нефти — как раз пример того, что успехи прошлых десятилетий не остались лишь цифрами в отчетах, а продолжают жить в памяти и вызывать гордость жителей нефтяного края. Как и 40 лет назад, альметьевцы радостно встречали по улицам праздничную колонну автомобилей, с представителями всех НГДУ группы компаний.

К сожалению, очень многих из тех, кто добывал первые два миллиарда тонн татарстанской нефти, уже нет в живых. Так, для участницы нефтяного парада 2 октября 1981 года Люции Султановой, событие-реконструкция стало данью памяти супругу и его коллегам. Ее муж, Булат Гареевич, тогда работавший ведущим геологом первого промысла «Альметьевнефти»,— один из героев легендарного снимка фотокорреспондента «Советской Татарии» Михаила Козловского. Этот исторический кадр стал основой для инсталляции, украсившей праздник. «Мы с мужем, которого, к сожалению, не стало три года назад, — потомственные нефтяники, поэтому мне особенно приятно было прийти сюда, посмотреть на молодежь, вспомнить былые годы. Большое спасибо «Татнефти» за то, что помнят ветеранов производства»,— сказала Люция апа.



Молодые специалисты «Татнефти» расположились в кузовах грузовиков вместе с артистами Альметьевского татарского драмтеатра

Знак благодарности ветеранам

Поколение нефтяников «четвертого миллиарда» достойно держит марку своих предшественников, приумножая их достижения. Молодые специалисты «Татнефти» расположились в кузовах грузовиков вместе с артистами Альметьевского татарского драмтеатра, поддерживавших стиль ранних 80-ых всем своим видом. Одетые в винтажные плащи и костюмы, с беретами и фетровыми шляпами тех лет, они отлично вошли в образ и перенесли публику на сорокалетие назад. Атмосферу ретро-праздника дополняли песни соответствующей эпохи. Их подготовили профессиональные и самодеятельные артисты города и района.

Колонна автомобилей совершила круг почета по улице Ленина, вернулась на площадь Нефтяников. Затем участники парада возложили цветы к памятнику добытчикам черного золота.

Эта красивая церемония стала знаком благодарности ветеранам «Татнефти» за их трудовой подвиг и бесценный опыт. Именно старшее поколение в тяжелейших условиях, практически вручную дало отсчет первым тоннам татарстанской нефти, своим героическим трудом заложило основу нефтяной промышленности республики.

Церемония стала знаком благодарности ветеранам «Татнефти» за их трудовой подвиг и бесценный опыт

Также слова признательности звучали в адрес тех, кто плечом к плечу работал и продолжает работать с нефтедобытчиками,— строителям, энергетикам, транспортникам, врачам, учителям.«Нефтяные вести» напоминают, в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов «Татнефть» добывала больше всех нефти в СССР — практически каждую третью тонну всего объема Союза, а ежегодная добыча составляла более 100 миллионов тонн.

Накануне парада

Днем ранее в фойе штаб-квартиры «Татнефти» также была воссоздана атмосфера 80-х. На стенде разместили снимки героев того времени: руководителей компании, организаторов производства, мастеров и простых рабочих.

Замечательная фотозона стала местом притяжения любителей селфи, а самые эрудированные попытали счастья в интерактивной викторине по истории компании. Разошелся по кабинетам и восстановленный номер газеты «Советская Татария», весь выпуск которой от 3 октября 1981 года был посвящен успеху нефтяников ТАССР.

Тематическое оформление фойе в штаб-квартире «Татнефти»

Кроме того, каждый работник мог внести свою лепту в написание картины с нефтяным пейзажем, под наставничеством профессиональных художников. Большой популярностью пользовалась торговая точка с сувенирной продукцией, все средства от продажи которой направлены в Благотворительный фонд «Татнефти».



Фото Наиля Гатауллина и из архива компании «Татнефть»