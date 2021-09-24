Истоки нефтяных рек: в республике отметили 75-летие девонской нефти

«Татнефть» отметила 75-летие добычи первой девонской нефти — черного золота, образование которого началось свыше 400 млн лет назад, в девонский период палеозойской эры. 17 сентября 1946 года из недр бавлинской земли вырвался первый фонтан девонской нефти, и этот день навсегда вошел в историю Татарстана. В честь юбилея в Бавлах состоялись праздничные мероприятия с участием генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, главы Бавлинского района Рамиля Гатиятуллина, ветеранов нефтяной отрасли и молодежи. Подробности о том, как прошел профессиональный праздник нефтяников, передает еженедельник «Нефтяные вести».

Источник благополучия

Мероприятие традиционно стартует там, где берет истоки нефтяная промышленность региона, — у легендарной скважины №1. Именно здесь прекратились когда-то споры советских геологов и умолкли голоса скептиков. Забившая из грунта черная маслянистая струя доказала: Татарстан богат нефтью.

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, выступая на митинге возле скважины №1, отметил, что летопись трудовой славы «Татнефти» полна ярких событий, значимых в масштабах не только Татарстана, но и всей страны.

«Тогда, в далекие сороковые, не было ничего: ни дорог, ни электростанций, ни нефтеперекачивающих станций — была лишь чистая земля. Первопроходцы-нефтяники, которые приехали сюда, в тяжелейших условиях послевоенной разрухи строили города, поселки, прокладывали дороги, создавали систему нефтесбора и дали стране эту первую нефть, которая ознаменовала собой новую эпоху нефтяной отрасли Советского Союза»,— напомнил собравшимся о трудовом подвиге первых представителей профессии Наиль Ульфатович.

Генеральный директор «Татнефти» подчеркнул, что татарстанская нефть вносила существенный вклад в экономическое развитие советского государства. Она и сейчас остается основой благополучия юго-востока, Республики Татарстан и страны в целом.

Примечательно, что скважина №1 по сей день в строю: дебит жидкости — 170 м3/сут., нефти — 3 т/сут. Накопленный отбор нефти по скважине составляет 857,5 тыс. тонн.

Дань уважения

«Около 200 млн тонн черного золота добыто бавлинцами за эти 75 лет. Если посчитать, то это речка шириной 100 метров, глубиной два метра, и простирается она от Бавлов до Москвы. Мы были свидетелями того, как благодаря нефтедобыче жизнь улучшалась из года в год, как маленькое село Акбуа переросло в город Бавлы, как развивалась социальная инфраструктура»,— вспоминает Петр Ланин, вся трудовая деятельность которого прошла в НГДУ «Бавлынефть».

Главные гости праздника — ветераны нефтяной промышленности, благодаря самоотверженному труду которых отрасль получила развитие.

Отдавая дань уважения нефтяникам-первопроходцам, участники мероприятия возложили цветы к символическому монументу-фонтану девонской нефти.

Встреча по случаю юбилейной даты продолжилась в СОК «Иволга». Ретро-фотозона, словно машина времени, переносила участников в советскую эпоху. Среди уникальных экспонатов — мотоцикл оператора по добыче нефти, газета «Красная Татария» от 20 сентября 1946 года с заметкой о нефтяном фонтане в Бавлах, полевая сумка работника нефтепромысла, в которой сохранились воронка для отбора проб, разводной ключ и другие реликвии.

Слова признательности ветеранам — нравственному и профессиональному ориентиру для нынешнего поколения нефтяников — звучали в течение всей встречи. В рамках встречи им были вручены заслуженные награды.

«История добычи — это наша память, уважение к ветеранам. Это всегда было в культуре «Татнефти», мы будем помнить о людях, чьим героическим трудом создавалось нынешнее благополучие компании, Татарстана и всей нашей страны. Нынешнее поколение на основе колоссального опыта, достижений, которые заложили наши предшественники, работает достойно, приумножая все то, что было создано до них. «Татнефть» сегодня уверенно стоит на ногах, несмотря на все перипетии, компания развивается, она будет реализовывать свои новые программы, в том числе и социальные. Ведь люди родились не только нефть добывать, но и для того, чтобы счастливо жить. А нефть, добытая в регионе, будет им в этом помогать»,— заверил Наиль Маганов.

Новые горизонты

Как рассказал начальник НГДУ «Бавлынефть» Рустам Гильфанов, за 75 лет работниками управления пробурено и внедрено 3 900 скважин, построены десятки площадных и социальных объектов.

И сегодняшние нефтяники не стоят на месте, на 2021 год запланировано бурение около 100 скважин, план на следующий год еще больше. Впереди у бавлинцев большая работа по реализации новых проектов, по наращиванию объемов добычи.

К знаменательной дате в головном офисе «Татнефти» была приурочена тематическая инсталляция с ретро-мотоциклом.

На встрече выступали ветераны, чьим самоотверженным трудом писалась история компании «Татнефть» и ее бавлинское нефтегазодобывающие управление. От лица молодежи присутствующих поприветствовал молодежный лидер компании Дмитрий Несмин.

Юбилей отметили и в штаб-квартире «Татнефти» в Альметьевске. Здесь работала тематическая инсталляция с фотозоной, где на фоне ретро-мотоцикла можно было сделать селфи. Знатоки могли проверить свои знания в тематической викторине. Кроме того, была организована благотворительная распродажа, где можно было купить сувенирную продукцию с историческими логотипами «Татнефти». Все вырученные деньги переданы БФ «Татнефть».

