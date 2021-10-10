Видео недели: Минниханов — о важном, киноэкипаж на МКС и нобелевский лауреат у Собчак

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Послание Минниханова Госсовету Татарстана

Наблюдать за одним из самых ожидаемых событий недели в Татарстане мог каждый желающий — традиционное послание президента Татарстана республиканскому парламенту шло в прямом эфире в YouTube. В течение часа, что длилось послание, Рустам Минниханов озвучил основные проблемы, мешающие жить татарстанцам, поставил задачи по их решению.

Российские актеры — в реальном космосе

Первый в мировой истории настоящий киноэкипаж, состоящий из актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, на корабле «Союз МС-19» отправился с Байконура 5 октября на Международную космическую станцию. Управлял полетом космонавт Антон Шкаплеров. Прямую трансляцию запуска корабля вел на своем канале YouTube «Роскосмос». Долетев за три часа с Земли до МКС, экипаж успешно взошел, вернее вплыл, на борт космической станции. Выйдя позже на связь с Байконуром, Пересильд призналась, что не верит в реальность происходящего — то, что они в космосе, кажется ей и Шипенко сном. На МКС творческому тандему предстоит за 12 дней снять в настоящей невесомости фильм «Вызов».

Пожар на разборе развлекательного центра «Ривьера»

На камеры очевидцев попал момент пожара на крыше киноцентра «Ривьера», где сейчас идет демонтаж. Строители, которые разбирали здание, оперативно покинули горящий объект. Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно. А прибывшие на место ЧП пожарные локализовали огонь за несколько минут.

Милонов получил по ребрам

В Сети на этой неделе появилось видео боксерского поединка между актером Никитой Джигурдой и депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Оба «бойца» не раз становились героями скандальных хроник и авторами неоднозначных высказываний. Сам бой трудно назвать таковым — на кадрах удары в основном наносит Джигурда, а Милонов бегает от него по рингу, пытаясь избежать нокаута. По словам депутата, он договаривался на бой с Джигурдой понарошку, а в итоге боксерский поединок вышел самым настоящим. Актер ждал на ринге и телеведущего Владимира Соловьева, но тот отказался от боя.

Начало конца дома Таргариенов

Поклонников эпического фантазийного сериала «Игра престолов» в начале неделе порадовал тизер его спин-оффа — «Дом дракона». В основу его лег литературный приквел к «Песням льда и пламени» — «Пламя и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина (правда, пока опубликован только первый том этого произведения). «Дом дракона» — расскажет об истории дома Таргариенов за три столетия до событий «Игры престолов». Сценарий нового сериала написали Джордж Мартин и шоураннер проекта Райан Кондал. В роли принца Дэймона Таргариена снялся Мэтт Смит, известный по сериалу «Доктор Кто». В первом сезоне выйдут 10 серий, которые канал HBO покажет уже в следующем году.

Над Бишкеком пронеслось НЛО?

Нескольким жителям Бишкека в ночь с 4 на 5 октября удалось заснять на камеры, как несколько святящихся неопознанных объектов группой летят в небе. Что именно это было, жителям столицы Киргизии так никто и не пояснил. Под опубликованным в соцсетях видео выдвигалось несколько версий — одни считают, что это инопланетяне, другие — что это ракета, запущенная с Байконура. Было и несколько шуточных версий: «Это Facebook так падал».

Интернет-звезда поневоле

Жительница хутора Задонье из Азова (Ростовская область) Алла Афанасьева прославилась на всю Россию своим интервью для местного телеканала. На видео дама весьма эмоционально, но совершенно нечленораздельно объясняет свое недовольство работой властей, которые не могут починить водопровод, проходящий по дну Дона и поврежденный неудачно проплывшим судном. На хуторе нет воды, а журналисты местного телеканала, приехавшие пообщаться с «обезвоженными» жителями, внезапно для себя сотворили новый мем.

Уроженка Пестрецов рассказала про маленького Билана

Начался 10-й сезон шоу «Голос» на Первом канале. Его ждали многие, ведь вернулся «золотой состав» наставников — Агутин, Градский, Билан и Пелагея. И в первом же выпуске был повод порадоваться и татарстанцам: уроженка Пестрецов Марина Моисеева (которая, правда, уже больше двадцати лет живет в Москве) ярко и профессионально спела What’s Up группы 4Non Blonds — и продолжит выступление в шоу в команде мэтра Александра Градского.

Но едва ли не больше, чем Градский, Марине обрадовался Дима Билан. Ведь конкурсантка рассказала о том, как видела его с бабушкой в детстве в Пестрецах (оттуда родом мама певца) и как мальчик отвечал на вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет: «Алтистом!».

Дмитрий Муратов у Собчак

Вчера мир облетела сенсация: Нобелевскую премию мира в этом году присудили журналистам — филиппинке Марии Реса и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Это стало огромным сюрпризом для всех, включая и самих нобелиатов. Высказываются разнообразные мнения на этот счет: власти России вежливо поздравили новоиспеченного нобелиата, журналистское сообщество радуется, сторонники Навального громко призывают Муратова отказаться от премии в пользу, собственно, Навального... В общем, шум поднялся знатный. А пока все шумели, Ксения Собчак сделала с Муратовым новый выпуск своего youtube-шоу. Полное интервью длится час и сорок две минуты — и оно очень интересное.