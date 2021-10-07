Сегодня стартует The International 10! Что нужно знать о крупнейшем киберспортивном турнире двухлетия?

Путеводитель по чемпионату мира по Dota для новичков

Сегодня в столице Румынии, Бухаресте, стартует долгожданный The International 10, и продлится он до 17 октября. Долгожданный, поскольку болельщики ждали его больше двух лет: прошлогодний так и не состоялся. Рекордные $40 018 195 призовых стоят на кону, $18 млн из которых получит победитель, и среди двух российских организаций есть коллектив, который реально готов побороться за победу. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как употреблять крупнейший киберспортивный турнир в мире. Почему чемпионат мира по Dota проходит в Румынии, а не Швеции, как планировалось? За кого стоит поболеть российским зрителям и кто основной конкурент для наших? Подробности — в материале.

Почему чемпионат проходит не в Стокгольме, или как шведское правительство сыграло в двойные стандарты?

Ответ уже настолько за последние два года всем надоел, что называть его лишний раз необязательно. Шведское правительство проявило себя довольно неоднозначно и непоследовательно.

Дело в том, что местные власти довольно долго не шли вообще ни на какие уступки оператору турнира и разрабочику Dota — американской компании Valve.

В прошлом году там отменили The International вообще. Но это решение понятно: пандемийный год практически весь прошел в онлайне и, естественно, самый масштабный турнир года был перенесен. Даже в такой вроде бы инновационной стране, как Швеция, где пошли по другому пути и не вводили карантин и жесткие ограничения.

Ну а уже в нынешнем году правительство этой скандинавской страны по какой-то причине не признавало киберспорт «элитным видом спорта». Дело в том, что по местному постановлению правительство способствует в облегченном получении виз для спортсменов, только входящих в этот список «элитных видов спорта». Valve долго «бодались» с шведами и вели переговоры, но тщетно. Ничего не оставалось, кроме как искать новое место проведения для своего турнира — не переносить же второй год подряд. Выбор пал на столицу Румынии.

Но самое любопытное: как только речь зашла о другом крупнейшем киберспортивном турнире — итоговом и главном турнире в CS:GO (в котором Швеция представлена самой титулованной командой, и вообще «контра» очень популярна здесь), так сразу все процессы по «легализации» киберспорта активизировались. В итоге PGL Stockholm Major пройдет в Стокгольме, а игроки получили свои визы в упрощенном порядке.

Вот так и работает хваленая европейская бюрократия. По известной оруэлловской «заповеди»: все равны, но некоторые более равны, чем другие.

Впрочем, в Румынии у Valve тоже жизнь легкой не кажется. Например, всего за три дня до старта чемпионата организаторам пришлось отменить продажу билетов из-за скачка эпидемии в стране. Так что, к сожалению, самый масштабный чемпионат, который игроки и болельщики ждали два с лишним года, пройдет без зрителей, при пустых трибунах. Кроме того, ряду команд придется выступить на чемпионате удаленно — из номеров, поскольку участники этих составов ранее заразились коронавирусом.

А Россия представлена на The International?

Да. Но, к сожалению, в отличие от Counter-Strike, где команды из зоны СНГ доминируют и властвуют, в Dota позиции нашего региона куда более зыбкие. Всего две организации будут представлены на Инте — обе из России.

Помимо завсегдатаев, самой популярной российской команды Virtus.pro от СНГ на The International 10 станет Team Spirit. Да и то благодаря подобию wild card (приглашение игроку, не прошедшему по спортивному принципу, но заработавшему место на турнире за другие заслуги, — прим. авт.), что выдают в теннисе. «Спириты» не смогли получить инвайт (приглашение) на турнир по итогам сезона, но заработали квоту за счет победы в региональной квалификации.

Уже в первом матче Team Spirit получит серьезную проверку на конкурентоспособность: соперником команды Ярослава Miposhka Найденова станет Team Secret, одна из самых успешных и титулованных команд в истории The International. Более того, в группе «Спиритов» присутствует и фаворит всего предстоящего турнира — китайская PSG.LGD. Вот так выглядит группа B:

Elephant

PSG.LGD

beastcoast

Fnatic

Team Spirit

Quincy Crew

SG e-sports

Team Secret

Vici Gaming

Другой наш коллектив — Virtus.pro — считается пусть не главным фаворитом турнира, но точно командой первого эшелона (тир-1), который может преподнести главный сюрприз на TI10. Важно то, насколько коллектив Виталия Save Мельника приспособится под последние обновления игры от разработчиков (патч 7.30 — прим. ред.).

В нашем недавнем интервью для «Реального времени» саппорт «медведей» Дмитрий DM Дорохин утверждал, что VP последние месяцы активно ищет оптимальные выборы персонажей при драфте, учитывая последние обновления. Все последние турниры Virtus.pro использовала исключительно как плацдарм перед главным турниром последних двух лет.

— Мы тестировали самые разные стратегии и самых разных героев, смотрели, что хорошо работает и что плохо. Чтобы понять, чем мы хотим играть на Инте и уже улучшать плейстайл.



Мы еще находимся в процессе изучения нового патча, но могу сказать, что очень многое по героям этого патча стало понятно. Список героев, на которых ближайшее время будем тренироваться, мы уже составили и сейчас занимаемся тренировкой. Но знать все имбы (секреты) этого патча я не могу, — сказал Дорохин «Реальному времени».

Один из лидеров команды — керри команды Егор Nightfall Григоренко (более известный как Epileptick1d) — взял на себя ответственность пообещать болельщикам, что Virtus.pro на The International 10 вернет СНГ-региону былой статус одного из ведущих регионов.

«Мы постараемся показать все, на что способны. Как и вы все, мы хотим вернуть наш регион на заслуженное место в топе. Болейте за СНГ Dota!» — сказал керри «медведей».

Так что активно следим за нашими фаворитами, которые, к слову, еще и являются довольно молодой командой. Вот так выглядит группа A, где будут выступать «медведи»

Alliance

Evil Geniuses

Invictus Gaming

OG

Virtus.pro

T1

Team Aster

Team Undying

Thunder Predator

А кто главный фаворит чемпионата мира?

Как мы уже отмечали выше, главным фаворитом турнира является богатый китайский клуб LGD, который с апреля 2018 года носит еще и вторую аббревиатуру — PSG. Зажиточный парижский футбольный клуб, на который арабские шейхи денег не жалеют, по сути, выкупил состав команды и теперь одевает игроков практически в такие же футболки, как Лео Месси и Килиана Мбапе.

Вообще, китайские команды с каждым годом все больше подминают Dota под себя и выглядят фаворитами на каждом из крупных турниров, где играют не только в своих регионах. Среди еще одних соискателей — команда из Поднебесной Vici Gaming.

Впрочем, на последних двух TI победителями становились европейцы из команды OG. Старый состав российской Virtus.pro в Шанхае 2019 года, кстати, исторически провалился, заняв лишь 9—12 место, после чего команда распалась.

Вот что говорил для «Реального времени» игрок уже нынешнего состава Дмитрий DM Дорохин, приводя фаворитов стартующего Инта:

— Все китайские команды и Evil Geniuses. Но еще стоит отметить и T1. Если они сейчас разгонятся, то будут очень крутой командой на Инте, — сказал Дорохин.

Смотрим старт турнира уже сегодня! Трансляции на русском языке можно посмотреть на главном русскоязычном стриме турнира.



Эрик Добролюбов