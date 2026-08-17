Эксперт объяснил, почему звезда НХЛ Тарасенко не перейдет в «Ак Барс»

Экс-президент «Авангарда» Сушинский усомнился в возможностях казанского хоккейного клуба

Фото: Динар Фатыхов

Экс-президент «Авангарда» Сушинский усомнился в возможностях «Ак Барса» подписать нападающего Владимира Тарасенко. Эксперт считает, что казанский клуб вряд ли сможет оправдать финансовые ожидания звездного российского нападающего, выступающего в НХЛ.

— С нашим потолком зарплат откуда у «Ак Барса» будет хотя бы миллион долларов? По контракту он может спокойно получать такие деньги. Не думаю, что Тарасенко собирается в Казань, если у него есть предложения из НХЛ. Если они поступят, он, безусловно, останется там. На мой взгляд, он может пойти на понижение, но какой в этом смысл? — заявил Сушинский в интервью «Советскому спорту».

Эксперт считает, что Тарасенко продолжит выступать в НХЛ, где играет с 2013 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл в 75 матчах регулярного чемпионата за «Миннесоту», в которых набрал 47 (23+24) очков. Еще в 11 играх плей-офф россиянин записал в свой актив 5 (2+3) баллов.

Ранее «Ак Барс» потерял ряд ведущих хоккеистов, в том числе Александра Барабанова, Дмитрия Яшкина, Илью Сафонова, Нэйтана Тодда, Илью Карпухина и Степана Фальковского. В летнее межсезонье казанский клуб подписал пока лишь одного новичка — Алексея Бывальцева.

Зульфат Шафигуллин