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«Ак Барс» потерял Терехова и Яруллина из-за травм перед стартом сезона

20:09, 17.08.2026

Оба хоккеиста получили травмы в ходе предсезонной подготовки

«Ак Барс» потерял Терехова и Яруллина из-за травм перед стартом сезона
Фото: Реальное время

Казанский «Ак Барс» перед стартом нового сезона столкнулся с кадровыми потерями. Нападающий Семен Терехов получил перелом пальца и пропустит около четырех недель. Травма случилась 14 августа в матче против «Нефтехимика», в котором форвард принял участие.

Также повреждение получил защитник Альберт Яруллин — у него диагностировано растяжение паховых мышц. Срок восстановления оценивается не более чем в две недели.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября, и в первом туре «Ак Барс» на домашнем льду примет новосибирскую «Сибирь».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» заинтересован в переходе нападающего «Спартака» Ивана Морозова.

Вадим Вахрушев

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