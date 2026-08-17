«Ак Барс» потерял Терехова и Яруллина из-за травм перед стартом сезона

Оба хоккеиста получили травмы в ходе предсезонной подготовки

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Казанский «Ак Барс» перед стартом нового сезона столкнулся с кадровыми потерями. Нападающий Семен Терехов получил перелом пальца и пропустит около четырех недель. Травма случилась 14 августа в матче против «Нефтехимика», в котором форвард принял участие.



Также повреждение получил защитник Альберт Яруллин — у него диагностировано растяжение паховых мышц. Срок восстановления оценивается не более чем в две недели.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября, и в первом туре «Ак Барс» на домашнем льду примет новосибирскую «Сибирь».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» заинтересован в переходе нападающего «Спартака» Ивана Морозова.

Вадим Вахрушев