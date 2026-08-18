Стипе Кулиш пополнил тренерский штаб УНИКСа
Хорватский специалист будет помогать Милану Каракасу в новом сезоне Единой лиги ВТБ
БК УНИКС в своих социальных сетях объявил, что клуб пополнил 41-летний специалист Стипе Кулиш.
С хорватским тренером казанцы заключили контракт по схеме 1+1.
Отметим, что ранее в Единой лиге ВТБ Кулиш трудился в тренерских штабах «Самары» и «Автодора».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».