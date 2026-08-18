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Стипе Кулиш пополнил тренерский штаб УНИКСа

07:12, 18.08.2026

Хорватский специалист будет помогать Милану Каракасу в новом сезоне Единой лиги ВТБ

Стипе Кулиш пополнил тренерский штаб УНИКСа
Фото: unics.ru

БК УНИКС в своих социальных сетях объявил, что клуб пополнил 41-летний специалист Стипе Кулиш.

С хорватским тренером казанцы заключили контракт по схеме 1+1.

Отметим, что ранее в Единой лиге ВТБ Кулиш трудился в тренерских штабах «Самары» и «Автодора».

Евгений Романов

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