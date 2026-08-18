Чумич завершил выступление за казанский «Рубин»

Клуб договорился с сербским «Партизаном» о трансфере игрока

Футбольный клуб «Рубин» объявил об уходе полузащитника Николы Чумича. Казанцы достигли договоренности с белградским «Партизаном» о переходе игрока в сербскую команду.

— Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Никола! — написала пресс-служба клуба.

Чумич выступал за «Рубин» с 2023 года, перейдя из сербской «Войводины». За это время он принял участие в 54 матчах, в которых отметился тремя голами и пятью голевыми передачами.

Вторую половину прошлого сезона хавбек провел в аренде в испанском клубе «Реал Сарагоса» из Ла Лиги 2.

Ранее сообщалось, что на матч Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и московским «Спартаком», который пройдет 19 августа на «Ак Барс Арене», продано более 25 тыс. билетов.



Вадим Вахрушев