Всемирная федерация стрельбы из лука разрешила россиянам выступать под флагом и гимном

Там предупредили, что это зависит от требований стран-организаторов турниров

Фото: Динар Фатыхов

Исполнительный комитет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) отменил ограничения на участие российских спортсменов, сообщила пресс-служба организации.

Теперь россияне смогут выступать со своим флагом и гимном, однако возвращение российских спортсменов зависит от требований стран-организаторов, действующего национального законодательства, визовых ограничений и предписаний государственных органов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее Всемирный совет по автоспорту (WMSC), являющийся основным органом Международной автомобильной федерации (FIA), отменил ранее введенные ограничения для российских спортсменов. Теперь они смогут выступать под своим флагом и гимном.

СВР сообщала, что Евросоюз намерен сократить финансирование МОК и других спортивных организаций, если российских спортсменов допустят до соревнований. В ведомстве также отметили, что в ЕС планируют активизировать антироссийскую пропаганду и организовывать провокации против членов российских команд.

Денис Петров