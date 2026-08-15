Всемирная федерация стрельбы из лука разрешила россиянам выступать под флагом и гимном
Там предупредили, что это зависит от требований стран-организаторов турниров
Исполнительный комитет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) отменил ограничения на участие российских спортсменов, сообщила пресс-служба организации.
Теперь россияне смогут выступать со своим флагом и гимном, однако возвращение российских спортсменов зависит от требований стран-организаторов, действующего национального законодательства, визовых ограничений и предписаний государственных органов.
Ранее Всемирный совет по автоспорту (WMSC), являющийся основным органом Международной автомобильной федерации (FIA), отменил ранее введенные ограничения для российских спортсменов. Теперь они смогут выступать под своим флагом и гимном.
СВР сообщала, что Евросоюз намерен сократить финансирование МОК и других спортивных организаций, если российских спортсменов допустят до соревнований. В ведомстве также отметили, что в ЕС планируют активизировать антироссийскую пропаганду и организовывать провокации против членов российских команд.
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