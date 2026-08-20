Алексей Швед будет капитаном УНИКСа в новом сезоне

37-летний разыгрывающий возьмет на себя функции, которые ранее выполнял Дмитрий Кулагин

Фото: Артем Дергунов

Как сообщает пресс-служба УНИКСа в своих социальных сетях, капитаном казанской команды в новом сезоне станет 37-летний разыгрывающий Алексей Швед.

Опытный защитник будет выполнять функции Дмитрия Кулагина, который в это межсезонье перебрался в петербургский «Зенит».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Испытываю огромное восхищение, удовольствие и радость от того, что мне доверили пост капитана команды в предстоящем сезоне. Всегда открыт и готов помогать всем членам УНИКСа на площадке и за ее пределами, — заявил Швед в интервью клубной пресс-службе.

В минувшем сезоне Швед вместе с УНИКСом стал серебряным призером плей-офф Единой лиги ВТБ.

Евгений Романов