Алексей Швед будет капитаном УНИКСа в новом сезоне
37-летний разыгрывающий возьмет на себя функции, которые ранее выполнял Дмитрий Кулагин
Как сообщает пресс-служба УНИКСа в своих социальных сетях, капитаном казанской команды в новом сезоне станет 37-летний разыгрывающий Алексей Швед.
Опытный защитник будет выполнять функции Дмитрия Кулагина, который в это межсезонье перебрался в петербургский «Зенит».
— Испытываю огромное восхищение, удовольствие и радость от того, что мне доверили пост капитана команды в предстоящем сезоне. Всегда открыт и готов помогать всем членам УНИКСа на площадке и за ее пределами, — заявил Швед в интервью клубной пресс-службе.
В минувшем сезоне Швед вместе с УНИКСом стал серебряным призером плей-офф Единой лиги ВТБ.
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