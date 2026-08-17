Словенский специалист Юре Дракслар подписал контракт с УНИКСом

Он уже работал в казанской команде с 2021 по 2023 год

Фото: предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

Клуб объявил о подписании контракта с Юре Драксларом — словенским тренером по физической подготовке. Соглашение рассчитано на один сезон.

— Специалист уже работал в казанском клубе с 2021 по 2023 год. Вместе с нашей командой он завоевал золотые и бронзовые медали Единой лиги ВТБ, — сообщает пресс-служба клуба.

После ухода из УНИКСа специалист три сезона провел в петербургском «Зените».

Всего в активе 43-летнего тренера 19 лет работы в спорте: он занимался с пловцами, гребцами и баскетболистами. Дракслар работал в клубах Словении, Чехии, Польши, Боснии и Герцеговины, а с 2018 года трудится в России.

Ранее казанский УНИКС объявил о подписании однолетнего контракта с 31-летним доминиканским центровым Анхелем Дельгадо, который в прошлом сезоне выступал за турецкий «Трабзонспор».



Вадим Вахрушев