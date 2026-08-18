КХЛ провела редизайн логотипа

Логотип сохранил узнаваемый образ, но стал более современным

Фото: взято из телеграм-канала КХЛ

Континентальная хоккейная лига обновила свой визуальный образ и изменила логотип лиги. Новая версия сохранила узнаваемые черты, но при этом стала более современной и выразительной.

— Разработаны новые цветовые версии логотипа и фирменный паттерн, которые будут применяться в цифровой среде, соцсетях, телетрансляциях, мобильных интерфейсах и на сувенирной продукции, — сообщает пресс-служба.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. При этом «Ак Барс» понес кадровые потери еще на этапе предсезонной подготовки — нападающий Семен Терехов сломал палец и выбыл примерно на месяц, а защитник Альберт Яруллин повредил паховые мышцы и пропустит до двух недель.



Вадим Вахрушев