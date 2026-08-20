Андрей Стась — официально игрок «Ак Барса»

Соглашение с нападающим казанский клуб заключил до конца мая 2027 года

«Ак Барс» в своих социальных сетях официально объявил, что клуб пополнил 37-летний нападающий Андрей Стась.

Контракт с игроком заключен на один сезон. Срок — до конца мая 2027 года.

Предыдущий сезон Андрей Стась провел в составе минского «Динамо»: в 67 матчах на его счету 22 (5+17) набранных очка. Суммарно форвард провел в КХЛ 1002 игры и набрал 233 (89+144) очка.

— Стась — опытный хоккеист, способный выполнять множество задач и на льду, и вне его. Он умеет правильно играть в равных составах и в спецбригадах, здорово работает на вбрасываниях, добавляет габаритов звену и всей команде. Также для нас важна его готовность вести за собой, это лидер, создающий правильную атмосферу в раздевалке. Мы хорошо понимаем возможности Андрея и считаем, что он отлично впишется в предложенную ему роль, — прокомментировал сделку генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Евгений Романов