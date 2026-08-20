Франк Артига: «Нельзя относиться к Кубку как к турниру ротации»

Главный тренер «Рубина» подвел итоги матча со «Спартаком» (1:1, 5-3 по пенальти)

Фото: Сергей Козлов

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал итоги Кубкового матча со «Спартаком» (1:1, 5-3 по пенальти).

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Многие считают что кубок — это для ротации и если так думать — случаются плохие результаты. Так и получилось с «Родиной»… Ни в коем случае нельзя относиться к Кубку как к турниру ротации. Лотерея ли серия пенальти? Я тренирую уже 33 года, и было много турниров, было много серий пенальти. Честно говоря, нечасто удавалось оказываться победителем по итогам серии пенальти, поэтому я даже не смотрю в этот момент. Отворачиваюсь. У меня есть вот такая примета, — цитирует Артигу корреспондент «Реального времени».

После двух туров Кубка России Пути РПЛ «Рубин» занимает четвертое место в группе А с двумя очками.

Следующую игру в рамках турнира казанцы проведут против «Оренбурга» в гостях второго сентября.

Евгений Романов