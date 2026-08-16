Татарстанский пловец Андрей Минаков в составе сборной России стал чемпионом Европы
Россияне выиграли комбинированную эстафету 4х100 метров
Мужская сборная России выиграла комбинированную эстафету 4х100 метров на чемпионате Европы в Париже. В состав команды вошли татарстанский пловец Андрей Минаков, а также Климент Колесников, Иван Кожакин и Егор Корнев.
Россияне показали результат в 3 минуты 28,67 секунды.
Второе место заняла сборная Италии, третье — Франции. Эстафета стала последним соревнованием на чемпионате Европы, который проходил 31 июля
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».