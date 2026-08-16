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Татарстанский пловец Андрей Минаков в составе сборной России стал чемпионом Европы

21:36, 16.08.2026

Россияне выиграли комбинированную эстафету 4х100 метров

Татарстанский пловец Андрей Минаков в составе сборной России стал чемпионом Европы
Фото: Реальное время

Мужская сборная России выиграла комбинированную эстафету 4х100 метров на чемпионате Европы в Париже. В состав команды вошли татарстанский пловец Андрей Минаков, а также Климент Колесников, Иван Кожакин и Егор Корнев.

Россияне показали результат в 3 минуты 28,67 секунды.

Второе место заняла сборная Италии, третье — Франции. Эстафета стала последним соревнованием на чемпионате Европы, который проходил 31 июля

Денис Петров

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