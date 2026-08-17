«Ак Барс» интересуется нападающим «Спартака» Морозовым

По данным источника, стороны уже обсуждают варианты будущей сделки

«Ак Барс» интересуется подписанием нападающего «Спартака» Ивана Морозова. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, стороны уже обсуждают варианты будущей сделки. Права за игроком в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) закреплены за «Спартаком». При этом сам хоккеист недавно объявил о своем уходе из клуба, намереваясь найти команду в Северной Америке.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Морозов забросил 11 шайб и набрал 28 очков в 44 матчах за «Спартак». По ходу сезона 26-летний нападающий пропустил несколько игр из-за положительной допинг-пробы. Сам хоккеист признался в нарушении антидопинговых правил и принес извинения.

С 2022 по 2024 год Морозов пытался закрепиться в основной команде «Вегас Голден Найтс» в НХЛ, а затем вернулся в Россию.

Напомним, этим летом «Ак Барс» потерял ряд ведущих хоккеистов, в том числе Александра Барабанова, Дмитрия Яшкина, Илью Сафонова, Нэйтана Тодда, Илью Карпухина и Степана Фальковского. В летнее межсезонье казанский клуб подписал пока лишь одного новичка — Алексея Бывальцева.

Зульфат Шафигуллин