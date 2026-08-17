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«Ак Барс» интересуется нападающим «Спартака» Морозовым

14:58, 17.08.2026

По данным источника, стороны уже обсуждают варианты будущей сделки

«Ак Барс» интересуется нападающим «Спартака» Морозовым
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» интересуется подписанием нападающего «Спартака» Ивана Морозова. Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, стороны уже обсуждают варианты будущей сделки. Права за игроком в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) закреплены за «Спартаком». При этом сам хоккеист недавно объявил о своем уходе из клуба, намереваясь найти команду в Северной Америке.

взято с сайта ak-bars.ru

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Морозов забросил 11 шайб и набрал 28 очков в 44 матчах за «Спартак». По ходу сезона 26-летний нападающий пропустил несколько игр из-за положительной допинг-пробы. Сам хоккеист признался в нарушении антидопинговых правил и принес извинения.

С 2022 по 2024 год Морозов пытался закрепиться в основной команде «Вегас Голден Найтс» в НХЛ, а затем вернулся в Россию.

Напомним, этим летом «Ак Барс» потерял ряд ведущих хоккеистов, в том числе Александра Барабанова, Дмитрия Яшкина, Илью Сафонова, Нэйтана Тодда, Илью Карпухина и Степана Фальковского. В летнее межсезонье казанский клуб подписал пока лишь одного новичка — Алексея Бывальцева.

Зульфат Шафигуллин

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