На кубковый матч «Рубина» и «Спартака» в Казани продано более 25 тысяч билетов
Потенциально эта игра может стать самой посещаемой для казанского клуба в рамках текущего сезона
На матче второго тура Кубка России Пути РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» ожидается не менее 25 тысяч зрителей.
Как сообщает пресс-служба казанского клуба, к этому часу уже реализовано в продаже 25 100 билетов.
Встреча между «Рубином» и «Спартаком» состоится завтра в столице Татарстана на «Ак Барс Арене».
Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
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