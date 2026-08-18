На кубковый матч «Рубина» и «Спартака» в Казани продано более 25 тысяч билетов

Потенциально эта игра может стать самой посещаемой для казанского клуба в рамках текущего сезона

Фото: Динар Фатыхов

На матче второго тура Кубка России Пути РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» ожидается не менее 25 тысяч зрителей.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, к этому часу уже реализовано в продаже 25 100 билетов.

Встреча между «Рубином» и «Спартаком» состоится завтра в столице Татарстана на «Ак Барс Арене».

Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

Евгений Романов