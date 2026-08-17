Судья Матвеев получил назначение на матч «Рубина» и «Спартака» в Казани

В послужном списке 33-летнего арбитра значатся лишь три назначения на уровне Премьер-лиги

Фото: Динар Фатыхов

Кубковый матч между «Рубином» и «Спартаком» в Казани обслужит бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым. Все судейские назначения на ближайшие игры Кубка России опубликованы на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В судейскую бригаду матча вошли: помощники Дмитрий Семенов и Альмир Хатмуллин, резервный судья Игорь Капленков, арбитры ВАР — Артем Чистяков и АВАР — Антон Фролов. Инспектором встречи назначен Вячеслав Харламов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В послужном списке 33-летнего Матвеева значатся лишь три назначения на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ). В нынешнем сезоне арбитр отработал главным судьей матч между «Краснодаром» и «Факелом», который завершился победой «быков» со счетом 3:2.

Встреча «Рубина» и «Спартака» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России состоится 19 августа в Казани, игра начнется в 18.30 по мск. Прямая трансляция поединка будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что после матча со «Спартаком» в Казани для болельщиков организуют спецподачу общественного транспорта.

Зульфат Шафигуллин