Анвар Гатиятулин: «Идет процесс подготовки к сезону»
Главный тренер «Ак Барса» о процессе перестройки команды в это межсезонье
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении товарищеской встречи (1:2) с «Нефтехимиком» прокомментировал процесс перестройки команды в это межсезонье.
— Идет процесс подготовки к сезону, для нас важно посмотреть на ребят и дать им возможность почувствовать себя на уровне КХЛ, — цитирует Гатиятулина корреспондент «Реального времени».
Следующий матч казанский клуб проведет против московского «Динамо».
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