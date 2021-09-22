Дмитрий DM Дорохин — о The International, отношении к критике и прошлогодней смене состава Virtus.pro

Оффлейнер самой успешной СНГ-команды на Дота-сцене Virtus.pro не обращает внимания на критику в Рунете и готовится выигрывать на TI

Всего 2 недели остается до старта долгожданного в мире Dota 2 чемпионата мира The International. Российская организация Virtus.pro, состоящая в основном из молодых киберспортсменов, еще в прошлом году бывших во втором составе, едет в Румынию в статусе одного из фаворитов турнира. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с одним из самых незаметных в силу своей позиции, но при этом точно не менее полезным игроком команды — 21-летним Дмитрием Дорохиным. О том, как он отнесся к рокировке составов в прошлом году, почему спокойно воспринимает критику в интернете, как VP обкатывает героев под новый патч и, конечно, о предстоящем The International — подробности в нашем материале.

«Хочу поменять ситуацию, когда старшее поколение препятствует занятию киберспортом детей»

— Дмитрий, какова цель твоего визита в Казань?

— Я приехал представлять наш клуб на несколько мероприятий, чтобы рассказать людям о сфере киберспорта. Чем мы вообще занимаемся, почему киберспорт является спортом, как тут все устроено , какие риски и проблемы в этой сфере.

Сфера стремительно развивается, многие молодые люди, играющие в игры, нередко задумываются о киберспорте, но среди старшего поколения до сих пор ходит много стереотипов про эту профессию, они нередко препятствуют вовлечению в нее молодых. Я хочу поменять такую ситуацию, рассказать, о том, что многие киберспортсмены стараются уделять время своему здоровью, что это настоящая работа, менее травмоопасная, чем традиционный спорт. Одним словом — развеять многие мифы.

— Это твоя инициатива или есть пункт в контракте — посещать мероприятия для маркетинга?

— Клуб уделяет много внимания физической активности игроков. Это очень важно, потому что состояние здоровья может напрямую повлиять на результат матча. И я тоже это прекрасно понимаю — стараюсь правильно питаться, следить за собой, заниматься спортом. Поэтому посещение подобных мероприятий, где можно рассказать о киберспорте и объяснить важность здорового образа жизни — в том числе и мое желание. Еще мне было просто интересно посетить Казань. Это один из главных городов России, он очень красивый, с богатой историей. Я люблю путешествовать и обсуждать с людьми важные для меня темы.

— Насколько Казань — киберспортивный город, учитывая, что ты уже здесь увидел и услышал?

— В Казани на этот момент я нахожусь седьмой час, еще не особо успел изучить людей, которые тут играют или связаны с киберспортом. Но есть Денис Шарипов, который играет в одной из сильнейших команд мира по Counter-Strike: Global Offensive на данный момент (NAVI, — прим. ред.), и есть Ильяc Ганеев, который играет в нашей команде по Dota 2 — лучшей команде по результатам в СНГ на данный момент.

«Еще в VP.Prodigy понимали, что можем стать основным составом. Не в VP, так в другой организации»

— В прошлом ноябре в Virtus.pro прошла массовая рокировка состава. Весь старый ростер убрали и вместо них поставили молодежный VP.Prodigy — ваш состав. У вас ставили задачу намеренно активизироваться и играть еще лучше, чтоб стать основными?

— Специально мы не активизировались. Мы видели, что первый состав с большими именами и достижениями на тот момент начал играть хуже. А мы были молодым составом, который прогрессировал.

И мы понимали, что если не VP, то какая-то другая организация, возможно, заинтересуется нами. Понимали, что так или иначе можем стать основным составом.

— Не было ощущения некой вины перед первым составом, или конкуренция — есть конкуренция?

— Я никак не контактировал с первым составом. Поэтому у меня не было на душе ничего — ни плохого, ни хорошего. Нас взяли в основной состав — что ж, такова жизнь.

— С тех пор прошел почти год и регресса пока не наблюдается. А учитывая, что вы еще в VP.Prodigy в том же составе играли на неплохом уровне, то период довольно серьезный…

— Секрета никакого нет. У нас есть четкая мотивации — выиграть как можно больше турниров и трофеев. И самая главная цель — это хорошее место на The International, мы сейчас к этому идем. Сейчас у нас появился тренер, который делает огромный вклад в развитие команды перед International и фиксирует те ошибки, которые нам не удалось «пофиксить» в одиночку.

Прогресс есть, и он идет от желания людей. У каждого из пяти человек и у нашего тренера есть огромное желание становиться лучше.

— К слову о призовых. Тебе 21 год. Киберспортсменам в таком возрасте падают на головы огромные суммы, с которыми тоже надо как-то справиться, не уйти в угар вместо своей карьеры…

— Если честно, у нас ни у кого нет сумасшедших желаний а-ля ходить по дорогим клубам или скупать машины. Мы понимаем, что работаем на хорошее выступление на «Интернешнл» и в этот период мы не устраиваем себе трипы в пятизвездочные отели на Мальдивах. Никто из нас не уезжал на моря за последние два с лишним года.

Люди играют на результат, и у нас есть понимание, что сейчас мы чего-то добились, но можем добиться большего, если хорошо выступим на самом главном турнире. Призовой фонд The International в разы выше всех остальных турниров. Вот после него, возможно, можно будет ненадолго расслабиться.

«Многие вещи, которые мы делаем в игре не понимают даже англоговорящие комментаторы»

— Как в команде отреагировали, что Швеция так отнеслась к проведению The International, и не стала помогать игрокам в выдаче виз?

— Поначалу были разочарованы, но потом все в нашей команде поняли, что мы можем сделать очень много выводов и прогресса за то время, которое у нас появилось.

— Организаторы уже намекнули — есть опасность, что турнир пройдет вообще без болельщиков. Для команды есть значение, сидят на трибунах 10 тысяч человек или там никого нет?

— Лично для меня нет никакого значения. Возможно, для кого-то это важно. Тому же Виталию (Save — прим. ред.) было бы приятнее играть с болельщиками, потому что он молдаванин, а Молдова близка с Румынией. Плюс он знает румынский. Думаю, ему было бы приятно играть, по сути, практически дома. А мне, в принципе, без разницы.

— Как относишься к тому, что в Рунете тебя называют самым критикуемым игроком?

— Все сводится к тому, что нужно команде. У нас каждый выполняет свою роль и старается отрабатывать максимально хорошо. Зачастую люди просто не знают, что происходит внутри команды, и пытаются делать поспешные выводы. Для меня это сравнимо с тем, что ты идешь по улице, и тебе кто-то крикнет условное «ха-ха, лох».

В Средневековье считалось, что целительница — это ведьма, и их сжигали на кострах. Но были ли они ведьмами? Я считаю, что они просто были целительницами, которые использовали не те методы, которые общепризнаны.

— В профессиональной Доте действительно есть такая недоступная обычному обывателю информация?

— Конечно. Даже условно тир-1 сцена и тир-2 сцена очень сильно отличаются. Тир-1 команде по макро легко переиграет команду пониже. Значит, эти команды просто не понимают, как со стилем тир-1 команды бороться и противостоять. Они двигаются быстрее, по карте передвигаются быстрее, предугадывают действия соперника.

И как ты думаешь, если тир-1 команда настолько переигрывает тир-2 команду — а там играют не дураки, а с рейтингами 10—12 тысяч — сможет ли условный Вася Пупкин из комментариев сделать правильный вывод, что игрок сделал хорошо и что плохо? Кроме очевидных — кто попал кнопкой или не попал, или кто не активно играет. Но люди, которые играют на высоком уровне, — они не дураки.

Я думаю, такие вещи не понимают даже многие англоговорящие комментаторы, которых в СНГ-комьюнити считают аналитиками высшего класса. Все просто потому, что они не находятся внутри команды.

«Используем ESL турниры в качестве тренировок перед Интом. Определили героев, на которых будем тренироваться»

— Много разговоров о том, что VP хороши в онлайне. Но предстоящий The International должен проходить в лане. Как думаешь, не станет проблемой для команды резкий переход в офлайн и сразу на таком уровне?

— Мнения, что лан- и онлайн-турниры сильно отличаются, имеют основания. Но проблемы, которые существуют в онлайне, они существуют и в офлайне. Просто не так заметны. Сейчас у нас появился тренер, который именно решением всех этих проблем и занимается.

— Много внимания сейчас к новому патчу 7.30. Очевидно, на коне будут те, кто быстрее всех приспособится к нему. И на ESL One Fall ваша команда уже старалась искать новые решения. Выбирали Террорблейда, Эмбера и других неочевидных персонажей.

— Все сводится к тому, что эти турниры помогают нам тренироваться к TI. Просто в официалках команды все же будут играть серьезнее, чем на скримах (тренировочных играх). Потому что играют за серьезные призовые, славу и своих болельщиков.

Поэтому и мы тестировали самые разные стратегии и самых разных героев, смотрели, что хорошо работает и что плохо. Чтобы понять, чем мы хотим играть на Инте и уже улучшать плейстайл.

Мы еще находимся в процессе изучения нового патча, но могу сказать, что очень многое по героям этого патча стало понятно. Список героев, на которых мы ближайшее время будем тренироваться, мы уже составили и сейчас занимаемся тренировкой. Но знать все имбы (секреты) этого патча — я не могу.

«Мне важен результат и мой вклад в него, а не кто что подумает»

— Не обидно, что ты в команде исполняешь роль такого «носильщика рояля», чей вклад мало кто замечает?

— Выигрывает команда или проигрывает — это определенный механизм. Я говорю о том, что коллектив взаимодействует между собой определенным образом. И если у него что-то получается, то это заслуга всех пятерых. Если не получается — тоже есть песчинка от каждого, которая привела к неудаче.

А то, что кто-то не замечает вклад — мне абсолютно без разницы. Я могу сказать напрямую: у нас у всех одинаковая заработная плата в команде. Нет такого, что кто-то остается обиженным организацией. Я отлично отношусь и к организации, и к команде и тем людям, которые не пишут негатив, а искренне нас поддерживают. Им большой респект от меня.

Мне важен результат, а не то, что кто-то подумает.

— Почему ты выбрал позицию оффлейнера?

— В тот момент, когда я пересаживался с позиции мидера на оффлейнера, в СНГ, на мой взгляд, на тот момент не было людей, которые могут на очень высоком уровне играть на третьей позиции. Даже в мире она была востребована.

И плюс мне эта роль показалась по душе, потому что ты можешь играть и кора, но также можешь быть и командным игроком.

— У тебя сейчас более 11 тысяч MMR рейтинга. Это важно для тебя в качестве аргумента против хейтеров?

— Если честно, у нас в команде была договоренность, что мы все к Инту (The International — прим. ред.) хотим иметь высокий рейтинг, условно в топ-10. Ну и я за месяц на втором аккаунте апнул до 11 тысяч.

«Иван Лазарев следит за дисциплиной, и чтобы мы банально были здоровы — не хотим получить тех-луз чтобы»

— В команду пришел новый тренер Анатолий boolk Иванов. В чем конкретно его задача? Он больше тренер-мотиватор, или реально учит как играть по-другому?

— Толя — тренер по механике игры. По макрозадачам, которые мы должны выполнять. Он ставит перед собой цель справиться с проблемами, которые останавливали нас на офлайн-турнирах. Они были и на некоторых онлайн-турнирах, просто это было малозаметно людям.

Толя именно тот человек, который это увидел, обозначил проблему и будет над этим работать. Он будет выстраивать четкую структуру игры. Этого нам не хватало.

— Он не надсмотрщик, который следит за режимом?

— Нет, у нас для этого есть специальный человек — наш спортивный директор. Человек из большого спорта, бывший профессиональный баскетболист Иван Лазарев. Он занимается проблемами дисциплины и тем, чтобы мы были банально здоровы.

Бывают случаи, когда у игроков различных команд во время серьезных турниров обостряются проблемы со здоровьем, из-за чего может сорваться матч. Это случается из-за проблем с питанием и просто отсутствием внимания к своему организму.

Чтобы соперник не сказал, что не будет нас ждать и не случился «тех-луз» (техническое поражение, — прим. ред.). Для того чтобы мы были максимально здоровы, в максимальных кондициях и максимально бодры во время игры — а их может быть по шесть в день — для этого Ваня и присутствует.

«Если Т1 разгонится, то может стать фаворитом TI»

— Что скажешь о коллективе Tundra, который сейчас участвует где только можно?

— Я думаю, сильная сторона этого коллектива, что актуальный патч очень подходит ведущему игроку команды — Нету 33 Шапира. Герои типа Ликан или Бистмастер — это самые сигнатурки (наиболее комфортный персонаж — прим. ред.) Нета, самые любимые герои под его плейстайл.

И второй момент: мидер Nine (Леон Кириллин — прим. ред.) постоянно экспериментирует и придумывает что-то новое, и особенно при новом патче это становится неожиданностью для его врага. Это огромное преимущество. Tundra ставит своих противников вне зоны комфорта и за счет этого она классно себя показывает.

— На предстоящем The International кого считаешь фаворитом помимо своей команды?

— Все китайские команды и Evil Geniuses. Но еще стоит отметить и T1. Если они сейчас разгонятся, то будут очень крутой командой на Инте.