«Ак Барс» проиграл московскому «Динамо» в товарищеском матче
Встреча в столице завершилась победой хозяев со счетом 5:3
«Ак Барс» уступил московскому «Динамо» в товарищеском матче.
Игра проходила сегодня в Москве на «ВТБ Арене». Хозяева встречи оказались сильнее со счетом 5:3.
В составе «Ак Барса» дублем отметился нападающий Артем Галимов. Еще один гол на счету Григория Денисенко.
У «Динамо» шайбы забросили Никита Тертышный, Егор Римашевский, Дилан Сикьюра, Никита Коростелев, Михаил Меликов.
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