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«Ак Барс» проиграл московскому «Динамо» в товарищеском матче

16:25, 20.08.2026

Встреча в столице завершилась победой хозяев со счетом 5:3

«Ак Барс» проиграл московскому «Динамо» в товарищеском матче
Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» уступил московскому «Динамо» в товарищеском матче.

Игра проходила сегодня в Москве на «ВТБ Арене». Хозяева встречи оказались сильнее со счетом 5:3.

В составе «Ак Барса» дублем отметился нападающий Артем Галимов. Еще один гол на счету Григория Денисенко.

У «Динамо» шайбы забросили Никита Тертышный, Егор Римашевский, Дилан Сикьюра, Никита Коростелев, Михаил Меликов.

Евгений Романов

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