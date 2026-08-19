Жахонгир Урозов дебютирует за «Рубин» в матче со «Спартаком»
Узбекский защитник проведет первый официальный матч за казанский клуб
«Рубин» огласил состав на матч второго тура Кубка России Пути РПЛ против «Спартака».
Начало игры в столице Татарстана запланировано на 18:30 по московскому времени.
Состав «Рубина»: Нигматуллин, Рожков, Урозов, Вуячич, Тесленко, Арройо, Иву, Начо, Самошников, Ходжа, Сиве.
Напомним, первую встречу в Кубке России «Рубин» завершил поражением от «Родины» (0:5).
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