Агент отреагировал на слухи об интересе «Рубина» к форварду ЦСКА Мусаеву

Ранее казанский клуб называли в числе интересующихся игроком клубов РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный агент Таймаз Хархаров отреагировал на слухи об интересе «Рубина» к форварду ЦСКА Тамерлану Мусаеву. Представитель футболиста заявил, что его клиент может сменить команду, если армейский клуб купит нового нападающего.

Также Хархаров ответил на вопрос, выходили ли представители «Крыльев Советов», «Рубина» и махачкалинского «Динамо» на связь по трансферу Мусаева.

— Некоторые из вышеупомянутых клубов обращались, — отметил агент футболиста в разговоре с «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За ЦСКА Мусаев выступает с января 2024 года, перейдя из калининградской «Балтики» за 300 тысяч евро. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий сыграл четыре матча, в которых ни разу не отличился. В прошлом розыгрыше чемпионата в активе Мусаева значатся 29 игр и четыре забитых мяча.

Ранее «Рубин» продал лучшего бомбардира Мирлинда Даку в московский «Спартак». После этого казанский клуб дважды сыграл вничью в РПЛ — с «Оренбургом» (1:1) и «Ростовом» (1:1). Насколько сильно повлиял на игру «Рубина» уход Даку — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин