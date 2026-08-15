Сегодня «Рубин» сыграет в гостях с «Ростовом» в рамках РПЛ

Встреча начнется в 18:30 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Рубин» сыграет в гостях с «Ростовом» в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

«Рубин» и «Ростов» после трех сыгранных туров набрали одинаковое количество очков — по четыре, команды делят места с 8-го по 10-е в турнирной таблице. Казанцы ранее обыграли «Акрон» (2:1), сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1) и проиграли «Краснодару» (1:4). «Ростов» победил «Родину» (4:2), поделил очки с ЦСКА (0:0) и уступил «Оренбургу» (1:2).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом сезоне команды обменялись «сухими» домашними победами — в Казани «Рубин» выиграл со счетом 1:0, а в Ростове-на-Дону проиграл — 0:2. Казанцы не могут обыграть «Ростов» в гостях с апреля 2021 года.

В прямом эфире сегодняшний матч покажут на платном телеканале «Матч Премьер» в 18:30 мск.

Напомним, ранее «Рубин» продал в московский «Спартак» лучшего бомбардира команды Мирлинда Даку. Подробности — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин