Сафиуллин — о Даку: «До сих пор говорит, что будет предан «Рубину»

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин прокомментировал домашнюю победу казанцев над «Спартаком»

Фото: Артем Дергунов

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» прокомментировал домашнюю победу казанцев над «Спартаком» (1:1 в основное время, 5:3 в серии пенальти) в Кубке России:

— Играли с очень сильным соперником, проявили характер, волю к победе. Думаю, заслуженно победили.

Отвечая на вопрос издания, он сообщил, что поговорил с Мирлиндом Даку, который в начале августа перешел из «Рубина» в «Спартак»: «До сих пор он говорит, что будет предан «Рубину», потому что «Рубин» — это его родной дом, где он стал футболистом высокого уровня».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В игре с «Рубином» Даку появился на поле на 76-й минуте и реализовал первый пенальти москвичей в послематчевой серии.

Зульфат Шафигуллин