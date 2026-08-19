Четыре российских фигуриста получили нейтральный статус от ISU
Теперь нейтральный статус имеют 75 представителей России
Международный союз конькобежцев (ISU) расширил список российских фигуристов, допущенных до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе.
Как сообщается на сайте организации, к участию в международных стартах допустили четырех спортсменов: Киру Доможирову, Виктора Потапова, Милану Кузьмину и Дмитрия Студеникина. Это решение довело общее число российских фигуристов с нейтральным статусом до 75 человек.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (Трусовой). Допуск действует начиная с сезона-2026/27.
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