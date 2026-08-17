Казанский «Рубин» идет восьмым в РПЛ после четырех туров

В чемпионате России по футболу прошел очередной игровой тур

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам четырех туров чемпионата.

В активе команды Франка Артиги пять набранных очков. В минувшем туре «Рубин» сыграл вничью в гостях с «Ростовом» со счетом 1:1. Казанцы с начала чемпионата одержали одну победу, дважды свели игру к ничье и потерпели одно поражение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В турнирной таблице РПЛ лидирует вице-чемпион страны «Краснодар» со стопроцентным результатом — четыре победы, 12 очков. По три балла имеют «Зенит», «Спартак» и махачкалинское «Динамо».

Замыкает таблицу «Факел» с одним набранным очком, по два балла в активе у «Ахмата», «Акрона» и «Крыльев Советов».

В следующем туре «Рубин» сыграет в гостях с «Балтикой», игра состоится в Калининграде 24 августа в 20.30 по мск.

Напомним, ранее на неудачный старт казанской команды отреагировал экс-тренер «рубиновых» Рашид Рахимов.

Зульфат Шафигуллин