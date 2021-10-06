«Унистрой» предложил соседям «АртСити» шумозащитный экран вместо озеленения

Жители Советского района на общественных обсуждениях выступили против нового уничтожения зеленой зоны у возводимого ТЦ

Как стало известно «Реальному времени», застройщик нового торгового центра в ЖК «АртСити» хочет перекроить планировку территории «Октябрьский городок». По словам местных жителей — урезав и без того скромную зеленую зону. Старожилы микрорайона, в котором в связи со строительством ТЦ уже вырубили 245 деревьев, не согласны со сносом зеленых насаждений еще на 700 квадратных метрах, ведь по первоначальному плану они должны были служить защитным барьером от шума и пыли на «заднем дворе» ТЦ. Корреспондент издания разбирался в причинах «перепланировки», шансах жильцов отстоять деревья и особенностях законодательного регулирования таких вопросов.

Вместо зеленой зоны — шумозащитный экран



В Казани фактически завершились общественные обсуждения по проекту постановления исполкома «Об утверждении проекта планировки части территории «Октябрьский городок». Формально они еще идут — заключение по результатам обсуждений будут опубликованы 21 октября. Но прием замечаний и предложений завершился 1 октября — на это, согласно действующему регламенту, было отведено 5 дней.

Под «частью территории» в данном случае подразумевается площадка в 40,05 тыс. кв. м, из которых 31,6 тыс. кв. м будут заняты многофункциональным торговым центром, а оставшиеся 8,45 тыс. отойдут под парковку на 743 машины и подъезды к погрузочно-разгрузочным дебаркадерам нового молла. При этом, по предложению ООО «АртСитиМолл», границы участка, на котором разместится погрузочно-разгрузочная зона, практически вплотную подойдут к стенам двух жилых «сталинок», оставшихся от снесенного исторического Октябрьского городка — дома 9 по ул. Искры и дома 1/106 Октябрьского городка, а отделяющая жилье от «заднего двора» торгового центра зеленая полоса исчезнет.

Источник: kzn.ru

— Когда тут находилось артучилище, эти дома входили в военный городок, это был обыкновенный сталинский двор с большим сквером посередине, к которому примыкала территория детского садика, — рассказала «Реальному времени Татьяна Галузова. — Но при межевании этим домам участки обрезали буквально по подъезды, их границы проходят по краю заасфальтированных проездов. Дворов теперь у них нет, но это полбеды: торговый центр по желанию застройщика сдвинут от улицы Ершова вглубь квартала, чтобы перед ним можно было обустроить видную с дороги парковку, а сзади к нему круглые сутки будут подъезжать автомобили — доставлять товары, вывозить мусор… Предусмотренная первоначальным планом зеленая зона хоть немного компенсировала бы этот круглосуточный шум, улавливала пыль, а теперь нам вместо нее предлагают шумозащитный экран.

В результате предложенных к обсуждению изменений, по ее словам, с плана исчезает зеленая полоса перед домом 1/106: «И теперь половина его жильцов будет видеть в окна не деревья, а хоздвор торгового центра с площадкой для сбора ТБО, а жильцы первого этажа — упираться глазами в этот экран».

— Причем надо понимать, что этот экран не защитит от шума жильцов верхних этажей! — считает эксперт «Реального времени» инженер-строитель Евгений Никифоров.

«Мы категорически против!»

Жильцы, под окнами которых уже уничтожили зеленые насаждения на площади в 17 тыс. кв. м, решительно не согласны с новой вырубкой. Противники такой «перепланировки» оставили в информационной системе «Общественные обсуждения» следующие отзывы:

Мы, жители дома 1/106 по Октябрьскому городку, обсуждая проект №147, сообщаем, что мы категорически против его принятия по причине: — отсутствия зеленой зоны перед домом 1/106; — отсутствия придомовой территории у дома 1/106; — отсутствия парковочных мест для автомобилей жильцов; — отсутствуют детская площадка и зона отдыха; отсутствует удобный подъезд к дому, в том числе пожарной техники!!! Просим отправить на доработку и учесть вышеназванные пожелания!

Оставить без изменений ППТ, утвержденный постановлением ИК № 5409 от 2016 г. в отношении границ зон размещения озеленения микрорайонного значения, а именно сохранить указанную на чертеже зону зеленых насаждений вдоль фасада дома 1/106. В соответствии с рекомендациями главного архитектора г. Казани по итогам Круглого стола с жителями домов 1/106 и 9, состоявшегося 13.04.2021 создать аналогичную зону зеленых насаждений по границе с домом 9 по ул. Искра.

Внести изменения в Проект планировки территории «Октябрьский городок» и изменения в чертеже: 1. Сохранить зону зеленых насаждений перед фасадом дома 1/106 как в предыдущем варианте ППТ… 2. Создать на территории, отведенной под строительство ТЦ, полосу зеленых насаждений (крупномерных деревьев) вдоль границы с участком жилого дома 9 по ул. Искра согласно рекомендациям главного архитектора г. Казани по итогам совещания с жителями домов 1/106 и 9 от 13.04.2021. 3. Для отопления будущего здания ТЦ планируется строительство блочно-модульной котельной и газораспределительного пункта. Требуем при проектировании и строительстве данных объектов соблюсти все существующие нормативные расстояния от данных объектов до фасадов жилых домов по адресу: ул. Искра, 9 и 1/106. 4. Просим вынести на общественное обсуждение эскизный проект здания ТЦ. 5. Просим перенести погрузочно-разгрузочную зону на расстояние не менее 50 м согласно существующим нормативам и отодвинуть ее от окон жителей домов номер 9 и номер 106. В домах будет невозможно жить из-за круглосуточного шума и выхлопных газов.

Источник: ivarpro.ru

«Требуют лишние документы»

Не имеющие доступа в интернет старожилы Октябрьского городка, которые и так переживают, что в результате близкого соседства с ТЦ у них не будет спокойной жизни, а еще и квартиры резко потеряют в цене, несли свои замечания лично — в городское Управление архитектуры и градостроительства. По их словам, там их принимали неохотно.

Едва не «завернули», например, пожилую соседку Галузовой, вдову заслуженного строителя ТАССР. Женщина пришла с паспортом, в котором была указана прописка, дающая право участвовать в общественных обсуждениях, но чиновники стали требовать у нее… правоустанавливающие документы на квартиру.

— Она — женщина скромная, деликатная, и если бы я не стояла рядом и не возмутилась, наверное, так и ушла бы ни с чем, — рассказывает Галузова. — Ну, а после моего вопроса, на каком основании с нее лишние документы требуют, сотрудница УАиГ все-так приняла у нее замечания. А скольких вот так отталкивают некомпетентные работники? Ведь обсуждается много проектов, не только по Октябрьскому городку.

Фото: skyscrapercity.com

«Согласованные предложения будут реализованы»

«Реальное время» обратилось с запросом в компанию UD Group, в которую входит ООО «АртСитиМолл», с вопросом, почему из проекта планировки, представленного на общественные обсуждения, исчезла присутствовавшая на плане, утвержденном постановлением N5409 от 29.12.2016 зеленая зона вдоль фасада жилого дома 1/106. Кроме того, издание поинтересовалось, планируется ли, и если планируется, то в каком объеме реализовать предложения, прозвучавшие на встрече жителей Октябрьского городка с главным архитектором Казани в апреле этого года, и имеются ли разночтения в части озеленения, либо иные разночтения между проектом, выставленным на общественное обсуждение в настоящее время и утвержденным в декабре 2016 г.

— По итогам проведенного круглого стола, все рекомендации главного архитектора и согласованные предложения по озеленению территории будут реализованы в полном объеме, — ответили в UD Group. — Также по просьбе жителей дома 1/106 об организации парковочных мест и зеленой зоны, в эскизный проект были внесены и зафиксированы изменения.

«Зеленая зона будет отображена», а менять ППТ можно по «необходимости»

В ответ на аналогичный запрос в исполком Казани редакция получила следующий ответ:

— В период с 27.09.2021 по 01.10.2021 у граждан была возможность задать вопросы, подать замечания или предложения по проекту планировки (ППТ) части территории «Октябрьский городок». От жителей микрорайона и правообладателя участка поступили предложения о сохранении зеленой зоны. Учитывая поступившие предложения, в утвержденном документе зеленая зона будет отображена. Согласно проекту ТЦ и его территории, согласованному Управлением архитектуры и градостроительства г.Казани, застройщик обязан восстановить крупномерные деревья со стороны жилого дома.

«Реальное время» также поинтересовалось, в каких случаях действующее законодательство допускает внесение изменений в утвержденные проекты планировки территорий — ведь если ограничений нет, то перекраивать их могут до бесконечности, застраивая Казань «человейниками» без инфраструктуры.

— Что касается изменений (ППТ, — прим. ред.), то Градостроительным кодексом РФ это не ограничивается, — ответили в исполкоме. — Любой правообладатель вправе обратиться с намерением о внесении изменений в утвержденный ППТ, если в этом есть необходимость.

Рендер: UD Group

«Игры в демократию на деньги налогоплательщиков»

При этом закон вовсе не обязывает чиновников и застройщиков учитывать мнение жителей, которые в ходе общественных обсуждений вполне аргументированно выступают против утверждения ухудшающих условий их жизни ППТ. Результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер, и эти рекомендации чиновники выполнять не обязаны.

К примеру, несмотря на активные возражения жителей на общественных обсуждениях недавно утвердили проект планировки территории в границах улиц Даурской, Аделя Кутуя, Родины, Рихарда Зорге, по которому там появятся три новых высотных дома. А жители просили парк или школу.

— Общественные обсуждения — это, по сути, профанация, игра в демократию, поскольку их результат не обязателен к исполнению чиновниками, — говорит Татьяна Галузова. — Но если так, то почему бюджетные деньги тратятся на их проведение, а горожане тратят на них свое время, которое тоже стоит денег, ведь, чтобы участвовать в обсуждениях, люди бросают свои дела.

Объявление на один день

Кроме того, сами обсуждения организованы так, что в них еще и участвовать-то не всякий может, несмотря на желание. Согласно регламенту, информация о них размещается в постановлениях мэра (исполкома), которые публикуются на портале мэрии в определенном разделе и в сборниках документов — а ведь далеко не каждый горожанин читает всю информацию на портале и каждый такой сборник.

Оповещение о начале общественных обсуждений также размещается на электронных информационных стендах около здания исполкома на улице Батурина и около здания УАиГ на Груздева — на 5 дней. Если заинтересованный в участии в обсуждениях человек по этим улицам ходит редко, он тоже вряд ли своевременно узнает, что по соседству с его домом где-нибудь в Азино, например, затевают нежеланную стройку, и будет лишен возможности хотя бы формально выразить несогласие.

Впрочем, оповещение вывешивают и там, где должна развернуться стройка — на заборе, рядом с которым мало кто ходит. Или, как в случае с ТЦ в Октябрьском городке — на стене корпуса 1 дома 62в по улице Николая Ершова, мимо которого жильцы дома 1/106 ходят редко. И главное: объявление поблизости от подлежащего обсуждению объекта вывешивается всего на один день!

Так решили депутаты Казгордумы, утвердившие Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани. Благодаря их мудрости и предусмотрительности вероятность прочтения объявления заинтересованными гражданами и, соответственно, их участия в общественных обсуждениях сводится к нулю.

— Я задавала в УАиГ вопрос, почему всего на один день, — говорит Татьяна Галузова. — Мне сказали, что дольше нельзя — дескать, стенды с объявлениями воруют… Народ у нас такой, оказывается, странный — им зачем-то ну очень нужны эти стенды, настолько, что так и ждут момента, чтоб стащить.

Отговорка, конечно, глупая, но вопрос, зачем тратить деньги налогоплательщиков на имитацию демократии и обставлять этот процесс так, что узнать об этих как бы демократических процедурах рядовому горожанину просто нереально, — совсем неглупый.

Жильцы, под окнами которых уже уничтожили зеленые насаждения на площади в 17 тыс. кв. м, решительно не согласны с новой вырубкой. Фото: Ольга Любимова/kazan.aif.ru

«Уступка общественности»

Несмотря на заверения застройщика и исполкома в том, что зеленая зона в утвержденном по итогам общественных обсуждений будет сохранена, никто не получил ответа на вопрос, почему она исчезла в новом проекте.

Если зеленая зона «закреплена» в ППТ так, как в случае с Октябрьским городком — как зона планируемого размещения озеленения микрорайонного значения, собственник земельного участка уже не сможет ее впоследствии тихо закатать в асфальт. А вот если собственник сделает газон на месте, которое в ППТ обозначено, как «зона планируемого размещения общественно-деловых объектов районного значения и жилого назначения», то этот газон может в любой момент по воле собственника превратиться во что угодно — от парковки до основания нового сооружения магазина, кафе, жилого дома.

Кстати, об озеленении: ни в первом, ни во втором варианте опубликованного ППТ «Октябрьский городок» автору этих строк не удалось обнаружить такого показателя, как площадь или коэффициент озеленения. Поэтому приходится прикидывать на глазок: в случае, если предложенные изменения все же будут утверждены, площадь озеленения в этой конкретной части Октябрьского городка сократится почти наполовину.

— В Федеральном градостроительном кодексе есть понятие публичных слушаний, а что такое общественные обсуждения, я не очень понимаю, это какая-то игра слов, она не соответствует принятой в Градостроительном кодексе РФ терминологии, — говорит заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич. — Но результаты публичных слушаний, как и результаты общественных обсуждений, носят рекомендательный характер.

— А зачем тогда на эти слушания тратить деньги и силы?



— Градостроительный кодекс принимали около 15 лет назад, тогда были несколько другие отношения между общественностью и правительством, и это была уступка общественности. Но потом потихоньку все стало сводиться на нет.

Пробел же с данными об озеленении территории «Октябрьский городок», как выяснилось, объясняется просто:

— У нас не существует стандарта проекта планировки территории. Если бы он был, в нем был бы прописан баланс территорий — сколько озеленения, сколько застройки и прочее. Тогда был бы установлен баланс градостроительных зон, и он должен был бы соответствовать нормам, в том числе и по проценту озеленения. Но в градостроительстве сегодня крайне слабая нормативная база, и такое впечатление, что ее специально сделали такой — чтобы дать возможность трактовать ее как угодно и принимать нужные решения.