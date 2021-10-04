Самое блеклое «зеленое дерби» последних лет: «Ак Барс» осторожничал, а «Салават» не мог завестись

Когда дерби в соцсетях оказалось интереснее, чем на льду. Четыре главных итога первого противостояния Казани и Уфы

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Такие разные старты сезона и столь же разное его продолжение к октябрю получились у «Ак Барса» и «Салавата». Казанцы начинали с кризиса и развала, а уфимцы летели на кураже. Однако к первому «зеленому дерби» сезона Казань наконец нащупала свой баланс, играя просто и осторожно, а вот Уфа, наоборот, стала сдавать. Такой перекрестный путь команд предвещал интересно закрученный сюжет на льду «Татнефть Арены», однако вчера мы увидели одно из самых скучных дерби. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги «зеленого» противостояния. Что происходит с Мухамадуллиным и куда делось большинство «Салавата»? Как «Ак Барс» берег свое преимущество и как в битве медиаслужб команд «Салават» сам себя «закопал». Подробнее — в нашем материале.

Казань и Уфа вновь решили устроить разогрев в медиаполе, но «Салават» «закопал» сам себя

Безоговорочные 1:0 в пользу «Ак Барса» были еще задолго до стартового вбрасывания в первом «зеленом дерби» сезона.

Еще за сутки до матча медиаслужба казанского клуба уже по традиции «выкатила» свой шуточный видеомем для разогрева публики перед самым ярким и интересным противостоянием всей Континентальной лиги. Ничего новаторского: два бойца, которые устроили «битву взглядов», с поясом посередине, а в роли казанцев — актер и профессиональный рестлер Дуэйн Скала Джонсон. Просто и со вкусом, не перегибая палку.

Казалось бы, по старой памяти в Уфе тоже что-то заготовили и вскоре появится «ответка», однако «Салават» ответил молчанием. Похоже, на этот раз подготовку на медиаполе в «Салавате» прозевали. Лишь за несколько часов до начала игры в соцсетях уфимцев появился ролик, который, очевидно, должен был как-то олицетворять предстоящее дерби. Ролик с двумя братьями на рыбалке, которые в какой-то момент начинают драться и материться друг на друга. Никаких обозначений, кто из этих братьев исполняет символическую роль той или иной команды, никакого пояснения. Видео драки без какого-либо монтажа.

Уже сам по себе видеоответ в плоскости шутливого хоккейного противостояния двух соседей изначально казался довольно сомнительным. Юмористического наполнения в нем никакого, понять посыл тоже не представлялось возможным.

А вскоре и Instagram не посчитал такой контент приемлемым для своей площадки и просто «снес» этот пост с пометкой «За нарушение: травля или преследование».

Наглядный пример — что бывает, когда приходится искать хоть какой-то ответ, будучи неподготовленным. Вчера «Салават» откровенно сел в лужу вне хоккейной площадки. На льду в принципе тоже блистательной игрой не отметился, хотя выглядел поувереннее своего эсэмэмщика.

Квартальнов решил выстраивать команду от оборонительного фундамента

До старта матча команда Томи Ламсы выглядела куда предпочтительнее, чем нестабильный «Ак Барс». Пусть казанцы ко второму месяцу сезона несколько раскрепостились и даже одержали победу над топ-командой, ЦСКА, в гостях, но «Салават Юлаев» с самого начала сезона показывает стабильную сбалансированную игру, где работает практически все, а в раздевалке шикарная атмосфера.

Вот и по первому периоду уфимцы более чем вдвое перебросали «Ак Барс», дважды играли в большинстве. Однако все в итоге свелось к тому, что казанцы приняли пока единственную надежную на сегодня манеру игры — крайне осторожную, до ошибки соперника, и с предельной осторожностью у своих ворот.

Дмитрий Квартальнов по прошлым сезонам часто говорил, что беречь одну шайбу нельзя — не его методы. Однако времена меняются. Уже после первой игры с ЦСКА дома он честно признавался, что был бы не против элементарно удержать минимальное преимущество в счете. Вчера же на льду «Татнефть Арены» мы увидели такую стратегию «во плоти».

Фото: ak-bars.ru

Дмитрий Квартальнов не стесняется играть без лишних сложностей, без попыток забросить много. Единственная заброшенная шайба вчера (до последней минуты, когда Бурмистров забросил в пустые ворота) и последующее ее оберегание — такова сегодняшняя реальность «Ак Барса».

Очень похоже, что Квартальнов увидел в начале сезона — привычная игра с атакой через агрессию пока не работает, и решил отстраивать новую команду по заветам футбольного мэтра Бердыева — сначала фундамент в виде надежной задней линии, а уже потом можно думать об атаке.

«Салават» много ошибался в передачах даже в большинстве. Что с Мухамадуллиным?

При игре в меньшинстве казанцы здорово держали периметр обороны, не позволяя зайти в свою зону, а броски тут же заслоняли собой. Но стоит сказать, что и игроки «Салавата» при своих попытках смотрелись откровенно вяло, будто не особо-то и хотели искать шанс для реализации.

А в какой-то момент даже в большинстве умудрились наошибаться столько, что получили в свои ворота.

Артем Галимов подхватил шайбу от борта, после неудачной передачи Шмелева в средней зоне, и в своей узнаваемой фирменной манере с помощью виртуозной работы кистей посадил на колени на замахе Шакира Мухамадуллина и аккуратно положил шайбу в ворота Юхи Метсолы.

Если просмотреть весь эпизод с заброшенной шайбой, то неудачная передача — не первая в этом большинстве. За полминуты до того тот же Мухамадуллин ошибался и не удержал шайбу в зоне, а до того вновь в средней зоне следовала неточная передача.

— Мухамадуллин скованно и неуверенно начал матч? — объяснял после матча Томи Ламса. — Но он затем прибавлял. Для него необходимо пережить опыт важных матчей, и дальше все будет в порядке. Шмелев — очень умный парень. Для него это тоже важный опыт был — поиграть против «Ак Барса» именно в «зеленом дерби». Есть над чем работать.

«Зеленое дерби» без драйва и страсти

Вообще, вчерашний матч «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» сложно было назвать эталоном этого славного противостояния двух «зеленых» республик. Камерная атмосфера, хоккей «по конспектам», до чужой ошибки, и абсолютно «стерильное» отсутствие каких-либо эмоций, которые всегда сопровождают игры Казани и Уфы. «Салават Юлаев» академично атаковал и много бросал, «Ак Барс» так же академично оборонялся и держал подступы к вратарской зоне.

По-настоящему страсти, достойные «зеленого дерби», разгорелись лишь к концу второго периода, когда Илью Сафонова едва не удалили до конца матча за якобы опасное нарушение. Лишь после просмотра повтора рефери смягчил наказание до 2 минут, но Квартальнов уже был заведен, и на скамейке «Ак Барса» больше спокойно не было. Его понять можно — судя по всему, нарушения там не было вообще никакого, а отменять наказание по регламенту нельзя.

Фото: ak-bars.ru

Появился огонь и на льду. Вскоре Дмитрий Воронков и Евгений Лисовец сцепились у борта в попытке подраться, хотя больше это было похоже на кореш.

В третьем периоде темп заметно взвинтили, а атаки «Салавата Юлаева» стали агрессивнее и быстрее. Казанцы же по-прежнему много блокировали и не гнушались играть в откровенный откат. По итогу встречи казанцы заблокируют 20 бросков уфимцев.

Впрочем, матч так или иначе свелся к тому, как Уфа пыталась найти ключи к воротам Бобкова, а казанцы им это делать не позволяли — с редкими вылазками в чужую зону.

«Ак Барс» выигрывает уже десятую игру подряд на своем льду. Пожалуй, это было самое блеклое дерби последних сезонов. Будем надеяться, что в Уфе будет интереснее.

Эрик Добролюбов