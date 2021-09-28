И «Синтез» без щита, и в российском водном поло — нищета

Съездили в Европу и получили дырку от бублика и от мертвого осла уши

Казанский «Синтез» неудачно провел квалификационный раунд Лиги чемпионов, проиграв четыре матча, а победив только в двух. Итоговое пятое место не позволило попасть в четвертьфинал отбора на Лигу чемпионов, в крайнем случае, можно будет продолжить борьбу в Лиге Европы. Мы из Черногории возвращаемся не со щитом, это понятно, ни даже — на щите, что было бы обидно, но заставляло бы сочувствовать команде. Подробности — в статье «Реального времени».

Неоднозначность судейских решений

Никчемность составления любых прогнозов состоит в том, что можно потратить уйму времени, изучить огромное количество информации, а затем приходит реальность, про которую ни в сказке сказать, ни в полицейских протоколах описывать. Так случилось и с «Синтезом» на старте квалификационного турнира, когда соперником стал «Аполлон Смирна» из Греции.

Начало матча получилось таким, что не хотелось отвлекаться ни на секундочку, как джинну из советского мультфильма про приключения Барона Мюнхгаузена: «Какой павлин, какой мавлин, не видишь, мы кюшаем!». Открыл счет Роман Шепелев, которого на неделе упомянул в своем интервью волгоградский спартаковец Юрий Чешев, как человека, сломавшего ему челюсть в пылу подводной борьбы. Правда, воспитанник казанского ватерполо на тот момент защищал цвета московского «Динамо». И да, мы будем упоминать этот суперклуб, чтобы в Москве икалось до той поры, пока его не возродят.

После Шепелева, черногорский комментатор заколебался читать фамилии игроков «Синтеза», забивавших голы — Рыжов-Аленичев, Лисунов, Бычков, Лазарев, Зиннуров — 7:2, Гусаров. А нет, россиянин Иван Гусаров выступает за «Аполлон Смирну», и его гол стал последним в первом периоде, предвестником поворота событий в игре. После этого команды какое-то время провели в реальности, в которой греки забивали по два мяча, а мы отвечали одним. 4:8, 6:9, 8:10, преимущество таяло, но его хватало, чтобы находиться в лидерах. Пока «аполлоны» не совершили рывок, выйдя вперед — 14:13, но тут Сергей Лисунов сфолил так, что был удален на четыре минуты без права замены, а его визави Аламанос хоть и покинул воду, но греки имели право его сменить.

Фото: sintez-kazan.ru

В оставшееся время греки легко ушли вперед, забив в неравных составах четыре мяча, у нас же только два гола Артема Одинцова вряд ли могли скрасить горечь поражения. Любопытно, что в оставшиеся четыре с половиной минуты греки не только забивали, но еще заработали четыре желтые, которые обернулись двумя красными карточками, и удалениями из воды. А штрафной бокс «Синтеза» за это время никто не посетил, итоговый протокол игры выглядит так, что судьи просто убивали наших соперников: 15 фолов у греков и 11 у россиян, что вызывает вопросы. Но и не признавать очевидного, что казанцы провалили середину матча, уступив — 4:9, не стоит. Тем более, у греков даже не стартовал официальный сезон, и команда только находится на пути набирания спортивной формы. Вообще, на память почему-то не приходят матчи, когда бы россияне в последний раз обыгрывали греков на каком-бы то ни было уровне.

С лидером группы смотрелись вполне достойно

При этом матчи с венграми могут складываться достаточно позитивно. Только что юниоры пободались с ними не на шутку на первенстве Европы, да и «Синтез» смотрелся в противостоянии с ОСК Будапешт вполне достойно. Перед этим разгромили турецкую «Энку» — 12:6, показав, что пережили фиаско с греками, и готовы продолжать борьбу в турнире. И боролись с венграми, которые, как профессиональные боксеры, грамотно «съедали концовки», три раза подряд забивая «Синтезу» гол в раздевалку. А три гола в концовке трех периодов, как раз и составили голевое преимущество в три гола — 9:6 перед заключительной 8-минуткой. Нас затерзал 20-летний юноша Пал Вигвари, сделавший покер, но, в целом, голы распределялись по членам команды достаточно равномерно. Не то, что у нас, где «раззабивался» Рыжов-Аленичев — 6, ему помог тремя голами Эмиль Зиннуров, а остальные выглядели скромно. Вытащить матч, в котором мы уже уступали три мяча, а в качестве соперника была одна из сильнейших команд Европы, не представлялось возможным, хотя наши сопротивлялись до последнего — 12:15. К примеру, от греческого «Аполлона» ОСК не оставил камня на камне — 15:8, как, впрочем, и хорватский «Ядран» — 19:11.

Лидер хорватской команды Константин Харьков по итогам только двух матчей забил десять голов, и обеспечил своей команде попадание в следующий круг, которое было несколько омрачено итогом противостояния с ОСК — 9:14, и удаление в концовке неудачно проведенного матча. По итогу наибольшее сопротивление ОСК оказал «Синтез», и это, увы, все, что мы можем записать себе в актив. Поскольку игра с черногорским «Ядраном» — 6:12, это, конечно, провал по итогам всего матча, а не только его середины, как с греками. Черногорцы очень молоды, голкиперу Дуровичу, Муришичу и Гардашевичу по 21 году, Вучуровичу и Данило Радовичу по 20, Василе Радовичу — 18. И этот состав обыграл многоопытных казанцев, практически не дав ни одного шанса. У нас можно отметить разве что голкипера Игоря Чиркова, сумевшего отбить два пенальти из трех. Кстати, черногорцы исполняли четыре, но один в концовке игры, когда уже победитель определился. Как определилась и четверка команд, которая продолжит борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, поскольку рассчитывать на успех с хорватским «Ядраном» было наивно. В итоге мы проиграли 11:14. Поражение из разряда достойных, правда, по итогам его мы, по кклассике, были вознаграждены дыркой от бублика, и ушами мертвого осла.

Франция уже готовится к домашней Олимпиаде

Кстати, точно также определился квартет четвертьфиналистов и в другой группе, поэтому два последних соревновательных дня были посвящены, как у пловцов, откупыванию, некой заминке, после соревнований. Там в числе четвертьфиналистов оказались испанская «Терасса», черногорский «Приморац», итальянская «Савона» и французский «Монпелье», и две последних команды хочется рассмотреть поподробнее. Несколько удивляет состав французского клуба, поскольку в прошлом году довелось прочесть, что местная федерация сократит количество легионеров в клубах, дабы лучше подготовить местных игроков к олимпийскому старту. Да, в отличие от россиян, французы уже попали в Париж-2024. Так вот, за что «купил» в прошлом году — разрешено не более четырех иностранцев, за то и «продаю» состав «Монпелье», где значатся Лазар Андрич (Черногория), Иван Делас и Марко Иванкович (оба Хорватия), Альфонсо Позо (Италия), а также Дуе и Иван Живкович. Плюс два француза с югославскими корнями Илия Мустур и Урош Калинич. Правда, последнему уже 35 лет, и, судя по всему, на капитана «Монпелье» не особо рассчитывают в перспективе, а потому оба Иванковича сейчас значатся, как французы, хотя 31-летний Дуэ Живкович ранее выступал за сборную Хорватии. Возможно, россиянам предстоит в следующем году еще играть со сборной Франции, как на чемпионате Европы, так и на чемпионате мира, а потому стоит проследить за ними.

Любопытно, что и Микаэль Бодегас на сайте французской федерации значится, как игрок «Марселя» с французским паспортом, хотя ее этим летом он выступал за Италию на Олимпиаде. Возможно, этнический француз ревенон а но мутон, что в переводе значится, как вернулся к нашим баранам, а в данном контексте, как к своим корням. На примере Иосипа Врлича (Хорватия-Бразилия-Хорватия), или Филипе Перроне (Испания-Бразилия-Испания) видно, что можно не только менять гражданство, но и делать это неоднократно.

Итальянская «Савона» интересна нам с двух позиций. Во-первых, как и черногорский «Ядран», это крайне молодая команда. Голкиперы Да Ролд и Валенца, полевые игроки Гратта, Калдиери, Пачалиев, Урбианти, Брагантини все это лето попадались на пути молодежных и юниорских сборных России. Хотя в составе есть и очень опытные Риццо и Молина Риос, которым по 37 лет, и в возрастном отношении это крайне несбалансированная команда. Во-вторых, именно в Италию уехал экс-игрок «Синтеза» Степан Андрюков, которого пригласили в команду-новичка Серии А «Метанопол» из Сан Донато, где он будет играть в трио легионеров вместе с хорватами Касумом и Чубраничем. С приглашением хорватов все понятно, а вот 30-летнего Андрюкова итальянцы приметили, скорее всего, после единственного гола в ворота сборной этой страны три года назад в матче чемпионата Европы, когда россияне проиграли с позорным счетом — 1:11.

Фото: sintez-kazan.ru

Необходимо считаться с подобными обстоятельствами, как счет — 1:11 несовместимый с матчами, когда речь идет о командах более-менее равного уровня, и с тем, что игрок сборной нашей страны усиливает состав команды, всего лишь дебютирующей в сильнейшей лиги своей страны.

После хорватского «Ядрана», казанцы отвели душу на литовском клубе «Зайбош». Кстати, «Зайбош» представляет город Электренай, откуда родом Дарюс Каспарайтис и Дарюс Зубрус, и, собственно, весь литовский хоккей. Так вот, в чемпионате Литвы сейчас шесть команд. Каким бы скромным не был их уровень, но они находятся в постоянном тонусе, благодаря различным международным стартам. К примеру, есть интернациональная Карпатская лига, в которой выступали знакомый нам по выступлениям в чемпионате России — минский РЦОП,тот же «Зайбош», а также команды Польши и Украины.

Джаудат Абдуллин