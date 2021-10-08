День в истории: начало стояния на Угре, Нобелевская премия Солженицына и патент на микроволновку

Чем примечательна дата 8 октября?

Сегодня, 8 октября, в России День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ. В разные годы и столетия в эту дату принц Джон захватил трон в Англии, началось Великое стояние на реке Угре, Россия и Франция заключили парижский мирный договор, Лев Толстой отказался от Нобелевской премии, в США запатентовали микроволновую печь, а другому российскому писателю, Александру Солженицыну, присудили Нобелевскую премию по литературе. Родились в этот день французский композитор, автор музыки к гимну «Интернационал» Пьер Дегейтер, заслуженный артист и мастер спорта РСФСР Иван Поддубный, поэтесса Марина Цветаева, советская летчица, Герой СССР Полина Осипенко, народный артист РСФСР Марк Бернес, русский писатель Андрей Синявский, советский писатель Юлиан Семенов, русский реставратор, заслуженный деятель РФ Савва Ямщиков, создатель первой русской поисковой системы Rambler Дмитрий Крюков. Умерли основатель Троице-Сергиева посада Сергий Радонежский, английский писатель Генри Филдинг, национальный герой башкирского народа Салават Юлаев, 14-й президент США Франклин Пирс, русский художник-пейзажист Алексей Саврасов, советский и российский сценарист, Заслуженный деятель искусств РСФСР Эдуард Володарский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Третья книга «главного баскетболиста Татарстана»

В 1480 году 8 октября началось стояние на Угре между войсками русского князя Ивана III и армией хана Большой Орды Ахмата. Это событие положило конец набегам кочевников на территорию Руси, в частности на ее северо-восточную часть, где шел процесс становления единого Русского государства. Иван III направился к городу Кременец (на территории нынешней Калужской области) и остался в нем с небольшим отрядом, а остальные войска отправил на берег реки Угра. Несколько попыток хана Ахмата форсировать Угру не удались. Окончание противостояния на реке завершилось 11 ноября, когда армия хана направилась назад в Орду. В 2019 году эту дату как день окончательного освобождения Руси от монголо-татарского ига предлагал сделать праздничной губернатор Калужской области, что встретило резкое осуждение в Татарстане и среди мусульманского духовенства России. Законопроект в конечном итоге отклонили.



В 1880 году в этот день родился Феоктист Богоявленский — будущий завкафедрой неорганической и аналитической химии, а затем и декан химического факультета Казанского государственного университета. Карьеру он строил сразу в нескольких вузах татарстанской столицы. Параллельно с работой в КГУ в 1936—1938 годах Богоявленский заведовал кафедрой неорганической химии КГМИ, а в 1938-м окончательно перешел на штатную должность заведующего. В 1939—1952 годах он по совместительству заведовал кафедрой общей химии Казанского стоматологического института. Умер ученый в 1954 году.

В 2019 году вышла третья книга «главного баскетболиста Татарстана» Евгения Богачева «Так говорит Богачев. История УНИКСа глазами его президента», в которой впервые достаточно подробно была рассказана история татарстанского баскетбола в советские времена. В двух предыдущих книгах «Прямая речь» и «Прямая речь. 10 лет спустя» Богачев много написал о себе, экономике, банках, охоте, людях и спорте. Третья книга — только про баскетбол и про УНИКС. «Идея создания этой книги, приуроченной к 20-летию моего руководства БК «УНИКС», исходила от сотрудников клуба. Первоначально я был против такой идеи. Но, ознакомившись с первыми материалами, я изменил свое мнение», — рассказывает он в предисловии.



Фото: unics.ru

Отказ Толстого от Нобелевской премии по литературе и ее присуждение Солженицыну

В 1892 году в Москве родилась одна из самых известных поэтесс Серебряного века Марина Цветаева. Писать стихи начала еще совсем ребенком — в возрасте шести лет, но известна она не только как талантливый поэт, но и как прозаик, и как переводчик. Свой первый сборник стихов «Вечерний альбом» Цветаева издала за свой счет в 1910-м, второй, «Волшебный фонарь», вышел спустя два года, а следующий, «Из двух книг», заставил себя ждать всего год. На долю поэтессы выпала Гражданская война, эмиграция и пару месяцев Великой Отечественной войны. Жизнь Цветаевой оборвалась в Татарстане — 31 августа 1941-го она покончила с собой в Елабуге, оставив после себя огромное творческое наследие. Стоит отметить, что всю жизнь свой день рождения она отмечала 9 октября, связывая его с днем поминовения апостола Иоанна Богослова по православному календарю. Это она отразила и в своем творчестве:

«Красною кистью

Рябина зажглась.

Падали листья,

Я родилась.

Спорили сотни

Колоколов.

День был субботний:

Иоанн Богослов».



Фото: pravmir.ru

Первым из российских писателей, получивших Нобелевскую премию по литературе, мог бы стать в 1906 году Лев Толстой. Однако, узнав о том, что его номинировали, автор «Войны и мира» предпринял решительные шаги, чтобы не допустить присуждения ему премии. Он написал письмо финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту, попросив его через шведских коллег «постараться сделать так», чтобы премию ему не присуждали. Объяснил это Толстой тем, что «если бы это случилось, мне было бы очень неприятно отказываться». Пожелание сбылось — Нобелевской премии по литературе в 1906-м удостоился итальянский поэт Джозуэ Кардуччи. «Во-первых, это избавило меня от большого затруднения — распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло; а во-вторых, это доставило мне честь и большое удовольствие получить выражение сочувствия со стороны стольких лиц, хотя и не знакомых мне, но все же мною глубоко уважаемых», — писал об этом Толстой.

На сегодняшний день среди россиян всего пять лауреатов Нобелевской премии по литературе. Среди них Александр Солженицын, удостоившийся награды в 1970 году «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». Однако власти СССР не оценили признание писателя на мировой арене, который к тому же боролся с цензурой в стране, и начали кампанию против него. После издания «Архипелага ГУЛАГ» терпение советского руководства «лопнуло» и «за систематическое совершение действий, не совместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб СССР», Солженицына в 1974-м лишили гражданства и депортировали в ФРГ. Вернулся он только спустя 20 лет уже в постсоветскую Россию, где смог выступить в Госдуме и обозначить свое видение политического и экономического положения страны. До самой своей смерти в 2008-м он продолжал активно заниматься общественной и писательской деятельностью.

Фото: rewizor.ru

Ежегодно с 2007 года в России свой профессиональный праздник отмечают командиры экипажей кораблей — День командира надводного, подводного и воздушного корабля. Дату выбрали не случайно. В 1827-м 8 октября (по старому стилю) произошло Наваринское морское сражение, в результате которого эскадра России, Англии и Франции разгромила флот Османской империи. В бою особо отличился линейный корабль «Азов» под командованием российского капитана первого ранга Михаила Лазарева. За это судно впервые в Российском флоте удостоилось Георгиевского (гвардейского) флага и вымпела.

В 2018 году произошла одна из самых резонансных историй с участием российских футболистов. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновника в одном из ресторанов Москвы — Кокорин ударил его стулом. Суд, рассмотрев дело, отправил спортсменов в колонию, но в сентябре 2019 года их освободили досрочно. В августе прошлого года суд вынес новый приговор: Кокорину оставили прежний срок в колонии, а Мамаева оправдали по делу о хулиганстве и заменили год и пять месяцев колонии на год исправительных работ.



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Ровно два года назад директором Федеральной службы исполнения наказаний назначили экс-начальника управления ФСБ по Красноярскому краю Александра Калашникова. На этом посту он сменил Геннадия Корниенко, которого отправили в отставку президентским указом в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

Нобелевская премия за «многоголосое творчество — памятник страданию и мужеству в наше время»

В 1191-м принц Джон, сын Генриха II, во время отсутствия своего брата Ричарда Львиное Сердце, который отправился в крестовый поход, захватил трон в Англии. Однако вскоре король вернулся, но Джона наказывать не стал, а, отчитав его, простил и даже назначил своим наследником. В 1199-м захвативший годами ранее власть Джон пришел к ней по закону и вошел в историю как Иоанн Безземельный — король, чье правление историки называют одним из самых катастрофических за всю историю Англии. Его правление началось с завоевания Нормандии французским королем Филиппом II Августом и закончилось гражданской войной, в результате которой он едва не потерял трон. За свои поражения Иоанн Безземельный получил прозвище «Мягкий Меч».

Микроволновая печь, без которой не обходится на сегодняшний день практически ни один человек, празднует свой «день рождения» — в 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал это «чудо техники». По одной из легенд, постояв у электронной лампы, генерирующей микроволновое электромагнитное излучение, он обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон. Но так или иначе Спенсеру пришла в голову идея создать микроволновку. Первые СВЧ-печки предназначались для армейских столовых и больших ресторанов и представляли собой весьма большие шкафы высотой 175 см и весом 340 кг. Более компактные домашние печки начали производиться с 1955 года, а первую серийную бытовую микроволновку выпустили в Японии в 1962-м.

Фото: cosmo-frost.ru

Ежегодно с 1996 года во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца (World Egg Day). Праздник в честь продукта, который можно найти на полке любого магазина, учредила Международная яичная комиссия (International Egg Commission), чтобы «защитить» его от мифов, которые в последнее годы широко распространяют. Яйцам приписывают вредный холестерин, вред их потребления для печени, а еще запугивают шансами подхватить сальмонеллез. Однако многие эксперты все же уверяют, что продукт весьма полезен и питателен. Например, американский ветеран Первой мировой войны, проживший 112 лет, съедал по шесть яиц в день в виде яичницы-болтуньи. А Япония, где можно часто встретить долгожителей, является одним из мировых лидеров по потреблению яиц.

Октябрь — месяц вручения Нобелевских премий. Так, в 2015 году 8 октября стал известен лауреат Нобелевской премии по литературе. Награды за «ее многоголосое творчество — памятник страданию и мужеству в наше время» удостоилась советская и белорусская писательница Светлана Алексиевич. В 2020-м обладателем Нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк. Награду ей присудили «за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

В 2018-м мир узнал имя лауреата Нобелевской премии по экономике. Награду присудили Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за интеграцию проблем изменения климата и технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ. Исследователи разработали методы долгосрочного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения.